Lang næse til danskerne

USA og EU har indgået en aftale om levering af 15 milliarder kubikmeter flydende naturgas(LNG) til EU. Det fortalte USA's præsident, Joe Biden, på et pressemøde i Bruxelles fredag.

Umiddelbart noget der lyder som en god nyhed, men på den korte bane får det ingen betydning for den almindelige dansker.

- Det her er en del af den samlede EU-strategi om at sikre forsyningssikkerhed. Det er i høj grad industrien ude i EU, som får glæde af den her aftale, siger Brian Vad Mathiesen, professor med speciale i energiplanlægning ved Aalborg Universitet til Ekstra Bladet.

Den almindelige dansker får ikke amerikansk naturgas i deres haner, og det betyder også at prisen heller ikke kommer til at falde lige foreløbigt.

- Priserne er helt ekstremt høje lige nu, men hvis man regner med, at priserne falder til et normalt niveau lige foreløbigt, så kan man godt skyde en hvid pil efter det, siger Brian Vad Mathiesen.

Metoden som anvendes til levering af amerikansk gas, er anderledes end den russiske metode. Hvor den russiske gas løber igennem rør fra Rusland til Europa, så skal den amerikanske gas fryses ned, inden den kan blive fragtet over oceanet til det europæiske kontinent.

- Det er dyrere at købe gas i LNG form, end det er at købe i flydende form fra Rusland, så for den enkelte dansker betyder det, at man stadig skal betale en høj pris for gassen, siger Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker fra Danske Bank til Ekstra Bladet.

Sikrer forsyningssikkerhed

Selve aftalen lægger op til, at der på sigt vil blive leveret op til 50 milliarder kubikmeter naturgas til EU henover de kommende år.

Hvis amerikanerne kan levere den lovede mængde, så vil de amerikanske leverancer dække over en tredjedel af det europæiske forbrug af naturgas - og på den lange bane kan det være en god nyhed.

- Når Danmark ikke kan få energi fra vind- eller solenergi, så kan den her levering fra USA sikre, at priserne ikke stiger helt vildt, siger Jens Nærvig Pedersen.

Med udsigt til 50 milliarder kubikmeter, så kan man spørge sig selv, hvorfor det ikke er niveauet fra starten.

- Vi skal være glade for, at amerikanerne allerede kan slå til, og levere 15 milliarder kubikmeter nu. Det er ikke et spørgsmål om, at amerikanerne ikke kan levere, det er mere et spørgsmål om, at produktionen ikke kan opskaleres så hurtigt på den korte bane, siger Jens Nærvig Pedersen.

En aftale vi skal være glade for

På trods af at aftalen ikke betyder lavere energipriser for danskerne på den korte bane, så skal vi alligevel være glade for den nye aftale.

- Vi er et skridt på vejen til at blive mindre afhængig af russisk gas, og et skridt tættere på at danskerne kan sove lidt mere trygt om natten ved tanken om at der ikke flyder russisk gas i deres haner, slutter Jens Nærvig Pedersen.