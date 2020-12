Lang ventetid ved lyntestcenter

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fra lørdag kan alle danskere blive testet for corona ved de såkaldte lyntestcentre, der drives af Falck.

Det kan mærkes hos Falck-centeret i Hvidovre, hvor der i øjeblikket er lang kø.

Falck skriver på deres hjemmeside, at ventetiden er to en halv time, men Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en vagt ved køen har sagt, at de skal forvente at stå der i minimum tre timer.

- Nogle gik i starten, da de så hvor lang køen var, lyder det fra Ekstra Bladets medarbejder.

Testcenteret åbnede klokken 10, og den lange kø er altså opstået på under en time.

Lyntestene har den fordel, at man får svar på sin coronatest efter en halv time, hvorimod man kan vente på svar i op til 48 timer ved de 'almindelige' tests.

Lyntest er en del af regeringens nye strategi

Falck: I gang med at udvide

Falcks operationelle chef, Jørgen Mieritz, siger til Ekstra Bladet, at efterspørgslen ikke er kommet bag på dem.

- Men den her aftale blev lavet i går fredag klokken 20, så vi arbejder på højtryk med at udvide vores kapacitet og åbne flere centre, siger Jørgen Mieritz.

- Der vil være en kø de næste par dage. Det er uundgåeligt, for folk strømmer til.

- Har I åbnet for tidligt?

- Nej, det kan man ikke sige. Det er en rigtig god idé, at man får åbnet op, så vi kan få testet folk så hurtigt som muligt.

- Men risikerer folk ikke at gå forgæves? Vi har meldinger om, at folk kører igen, når de ser køen ...

- Det er jo svært for os at sige, om folk vælger at køre hjem igen eller komme tilbage senere.

- Vi kan bare sige, at vi arbejder på højtryk. Stille og roligt, men så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre.

Han fortæller, at Falck fortsat kan overholde de hurtige svartider.

- Men kunne I godt tænke jer, at folk ventede med at komme, til jeres kapacitet var på et højere niveau?

- Vi håber på, at folk har forståelse for, at der kan være kø. Men folk skal komme, når de har behov for det.

- Så folk skal ikke komme til de såkaldte hyggetests?

- Jeg skal ikke vurdere, hvornår folk skal komme til test. Det skal de selv gøre, afslutter Jørgen Mieritz.

Svært at få test

Ekstra Bladets kig på coronaprøver.dk, hvor man kan bestille tid til de almindelige coronatests viser, at det er svært at få en tid.

Særligt i Hovedstadsområdet, Odense og Aarhus er der ingen eller få tider tilbage.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Testcenter Danmark, der drives af Statens Serum Institut, hvad man gør for at imødekomme det store testbehov.

Men Statens Serum Institut oplyser på deres hjemmeside, at pressetelefonen kun besvares mandag til fredag - og de tager ikke telefonen lørdag, da Ekstra Bladet tager chancen.

