Langballe har sagt op

Anders Langballe stopper hos Danske Handicaporganisationer for at promovere bog om sit nye liv

Fortællingen om de to blodpropper i hjernen, som Anders Langballe fik, mens han var politisk redaktør på TV 2, er en rædselshistorie om stress, og om hvad det kan medføre.

Ikke overraskende havde det enorme konsekvenser på alle planer - ikke kun for Langballe, men også for familien, så beundringen var stor, da den 44-årige efter meget lang genoptræning i 2020 landede et job som kommunikationschef hos Danske Handicaporganisationer.

Men det er slut nu.

Anders Langballe har sagt sit job op og stopper ved månedens udgang.

'Jeg har opsagt mit gode job hos Danske Handicaporganisationer. Det har været en god og lærerig tid i handicapbevægelsen - og jeg er stolt af det, vi har været med til at flytte og skabe. Ikke mindst kampagnen #StærkereSammen, som sætter fokus på, at mennesker er mennesker uanset hvilke udfordringer, vi nu hver især bokser med. Det har været en fornøjelse, og jeg glæder mig til at følge alt det gode arbejde med at få sat mennesker i fokus fremfor de systemer, der ofte har svært ved netop at sætte mennesket først,' skriver han på Facebook.

Og fortsætter:

'Jeg kan godt huske, hvor nervøs og usikker jeg var, da jeg skulle have min første rigtige arbejdsdag efter blodpropperne. Det var to døgn før, at statsministeren på et pressemøde lukkede landet. I gav plads og rum, så jeg kunne finde mine ben igen. Det er jeg taknemmelig for. Jeg fortsætter måneden ud hos DH. Herefter vil jeg koncentrere mig om at få min nye bog udover rammen og forhåbentlig lade den sætte sit præg her og der.'

Den nye bog 'Forfra' udkommer 26. april, og Anders Langballe lader forstå, at han vil bruge de næste måneder til at 'tage næste skridt i sit arbejdsliv'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Anders Langballe og Danske Handicaporganisationer.