Lange køer i kulden: - Helt vildt træls

Onsdag eftermiddag måtte mange danskere vente længe for at få en coronatest

Mange danskere lader sig for tiden teste for coronavirus. Det fører til lange køer ved teststederne, og onsdag eftermiddag var der op mod en times ventetid ved Frue Plads i indre København.

Fredag fortsætter kaosset, og flere steder melder om mere end en times kø.

Ekstra Bladet tog en snak med nogle af dem, som ventede i kulden.

- Det er helt vildt træls

Yasmina Blokgaard var mødt op ved Frue Plads, fordi hun som pædagogmedhjælper finder det nødvendigt at lade sig teste for at være på den sikre side.

- Jeg er pædagogmedhjælper, så jeg arbejder med børn, og mange af dem bliver smittet, så det er for min egen sikkerhed, men også for personalet og børnenes sikkerhed.

Hun har bemærket, at der er kommet længere ventetid ved testcentrene den seneste tid.

- Jeg synes, det er helt vildt træls, at man skal stå i kø så længe. Det er mega-nederen, siger hun.

Yasmina Blokgaard ser gerne, at testkapaciteten bliver øget, så man hurtigere kan få en test. Foto: Tariq Mikkel Khan

God lang kø

I testkøen ved Frue Plads står også Noa Skov Swineburgh. Han skal testes, fordi han har været nærkontakt, og han kigger lettere opgivende på den køen til testteltet.

- Jeg blev testet i lørdags, lige hvor de åbnede i Fælledparken, og det gik egentlig okay hurtigt - jeg tror, det tog et kvarters tid. Men jeg kan godt se her i dag, at der er en god, lang kø, siger han og fortsætter:

- Jeg kommer lige fra arbejde, så jeg håbede egentlig at kunne komme komme tilbage og lige gøre mit arbejde færdigt, men nu må jeg se, hvordan testen går.

- Hvordan har du det med at skulle bruge tid på at stå i testkøer igen?

- Det er jeg lidt ked af. Det er lidt spild af tid - eller det er ikke spild af tid, men jeg er lidt ked af at bruge min tid på det, siger Noa Skov Swineburgh.

Noa Skov Swineburgh har været nærkontakt og skulle derfor en tur i testkøen ved Frue Plads. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ærgerligt

Morten Maegaard måtte gå fra arbejde, da han fik en besked om, at han har været nærkontakt.

- Jeg har fået en notifikation på smittestop-appen om, at jeg har været i kontakt med en (der er smittet, red.), siger han.

Han er ikke synderligt begejstret for at skulle bruge tid i testkøen.

- Det er lidt ærgerligt i forhold til, at jeg sad på arbejde og havde en masse at lave, men så skal jeg stå her i kulden i stedet for, lyder det fra Morten Maegaard.