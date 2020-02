Langebro skal akut repareres for millionbeløb

Langebro i København skal akut repareres for 36,3 millioner kroner.

Beslutningen er taget efter, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved et særeftersyn har fået broen efter i sømmene, og det viser sig, at der blandt andet er skjulte konstruktionsfejl fra broens opførelse i 1954

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

De alvorlige og hidtil skjulte skader blev opdaget sidste år, og det undersøgte man nærmere i efteråret. Man er så kommet frem til, at problemerne mest af alt skyldes slid og nedsivende vand, og der må gøres noget ved det hurtigst muligt.

Opdateres ...