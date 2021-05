Langelændere aflyste sejrsfest: Vil undgå 'en ny Brøndby'

Efter seks dages succesrig kamp for at undgå at huse nyt udrejsecenter var der linet op til fejring på Langeland, men festen er udsat af frygt for at kollidere med coronarestriktioner

I det længe ventede og bragende flotte sommervejr var banen ellers kridtet perfekt op til fest og farver på et grønt område foran Museum Langelandsfortet, men da arrangørerne fandt ud af, at der var en massiv interesse for at deltage, valgte de at udsætte det, der skulle markere en sejr over udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes (S) plan om at placere et nyt udrejsecenter i Bagenkop på det sydlige Langeland.

- Det gik ret hurtigt op for os, at det ikke bare ville blive en komsammen for 1-200 mennesker, men for mange flere. Vi ville så at sige ikke gentage, hvad der skete efter, at Brøndby vandt DM i fodbold, så vi valgte at udsætte festen. Det ville simpelthen være for risikabelt med så mange mennesker samlet, og vi vil ikke på kant med coronarestriktionerne, begrunder Morten Skovhus, der har været lokomotivet i langelændernes modstand mod et nyt udrejsecenter, udsættelsen af sejrsfesten.

Langelænderne demonstrerede foran Christiansborg 25. maj 2021

Han uddyber, at arrangørererne ikke ville risikere at slutte et positivt forløb af med noget negativt samtidig med, at det heller ikke indgik i overvejelserne at anmelde festligheden som en demonstration over for politiet for på den måde - ligesom Brøndby-fans gjorde - at 'legitimere' folkefesten.

- Det ville være en hån mod politiet og de ressourcer, de skal prioritere og bruge bedste muligt, siger Morten Skovhus.

Respekt for Tesfaye

Selvom Morten Skovhus og med ham formentlig hovedparten af Langelands knap 12.500 indbyggere bandede højlydt over udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes intentioner, så har seks dages indædt kamp nuanceret synet på ministeren og regeringen.

Mattias Tesfaye blev buhet ud, da han var på besøg på Langeland.

- Jeg har respekt for, at han havde røv nok i bukserne til at komme til Langeland midt i stormen og diskutere med os. Han efterlod os heller ikke bare på pinebænken, men traf en ny beslutning på baggrund af vores og de andre politiske partiers modstand, siger Morten Skovhus, der selv er tilflytter fra Fyn og bor på øen med sin hustru og hund som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er dog ikke kun Mattias Tesfaye, der har vundet respekt på den 70 kilometer lange ø, som i så mange år har kæmpet mod blandt andet affolkning og et stempel som landets fattigste kommune.

- Vi langelændere har alle sammen vundet, fordi sagen om udrejsecentret på seks dage skabte et sammenhold, som vi kan få stor glæde af i fremtiden, vurderer Morten Skovhus.

Rød klud i ansigtet

Således mener mange langelændere nu, at hvad der begyndte som en tabersag, endte med at blive en vindersag på flere plan for øboerne.

- Vi kan vel dybest set takke Tesfaye for, at vi har fået for 100 millioner kroner branding-værdi. Nu vil endnu flere turister forhåbentlig komme til og nysgerrigheden på at opleve, hvad og hvem vi er, fordi folk ude fra imponeres og tiltrækkes af vores af vores fællesskab og kampånd, har nok aldrig været større, siger Morten Skovhus.

- Kritikere vil måske mene, at det er usmageligt at feste, fordi en gruppe mennesker fra et udrejsecenter alligevel ikke skal bo i jeres nabolag?

- Vi er med på, at det kan være en rød klud i ansigtet på nogen, men festen har intet med disse menneskers race eller etnicitet at gøre, og vi håber, at politikerne finder en løsning, hvor det heller ikke går ud over andre lokalsamfund med placeringen af et nyt udrejsecenter.

- Langeland har knoklet for at vende den negative udvikling på øen, og vi er ikke hjerteløse, men vi kan ikke se det rimelige eller fornuftige i, at et i forvejen udsat område skulle løfte denne opgave, siger Morten Skovhus.