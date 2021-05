Langelændere føler håb: Tror ikke på det bliver til noget

Fra total magtesløshed og panik til håb - de nærmeste naboer til Holmegaard tror ikke længere på, at regeringen får held med at placere et nyt udrejsecenter i deres baghave

Det er kun lige 48 timer siden, at parret Jette og Flemming Jensen sad i deres livs værst tænkelig situation.

Mattias Tesfaye (S) annoncerede i onsdags regeringens plan om et nyt udrejsecenter placeret få hundrede meter fra parrets bolig i Bagenkop på Langeland.

Selvom stemningen stadig ikke er jublende, er der dog noget mere håb i stemmen, da Ekstra Bladet igen snakker med parret fra Bagenkop.

Tror ikke på det længere

Jette Jensen lyder glad i telefonen, da Ekstra Bladet ringer fredag middag.

- Der har været så mange hernede og protestere. Vi var jo flere tusinde i går, siger en glad Jette Jensen.

Og det var ikke kun borgerne på Langeland, der protesterede.

Det gjorde de også på Christiansborg, hvor et flertal er imod idéen.

Beboerne på Langeland vil meget gerne slippe for, at et nyt udrejsecenter placeres på øen. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

- Vi mener, at det er en dårlig løsning at placere en masse udviste kriminelle på Langeland. Det er dårligt for øens beboere og deres tryghed. Det er dårligt for turismen og for erhvervslivet, det siger Venstres medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Morten Dahlin.

Og netop den udvikling har været med til vende panik til håb for det pensioneret par i Bagenkop.

- Jeg tror simpelthen ikke på det længere. Jeg synes, jeg har hørt, at han (Mattias Tesfaye, red.) ikke vil gå imod et flertal. Og derfor er jeg så håbefuld og glad lige nu, siger Jette Jensen.

Lige nu lever langelænderne dog i usikkerhed, mens politikerne forsøger at komme til enighed i København.

- Vi tager et skridt ad gangen. Alt kan jo ske, men det er da klart en noget bedre dag i dag end i onsdags, slutter Jette Jensen af.