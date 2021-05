Langelændere inden ministermøde: - Jeg er ikke tryg ved det

Ekstra Bladet talte inden borgermødet med flere af de lokale langelændere, der var mødt op for at vise deres utilfredshed med regeringens forslag om at placere et udrejsecenter på Langeland

Der var sort af mennesker ved Humblehallen på Langeland torsdag aften, da udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) var inviteret til borgermøde om et nyt udrejsecenter ved Bagenkop på Sydlangeland.

Ministeren ankom under råb - 'Mattias Tesfaye, vi siger nej!' - og buhen. Forinden hans ankomst havde Ekstra Bladet talt med et par af de lokale, der var mødt op for at vise deres utilfredshed.

Tom Angelo, førtidspensionist

Ekstra Bladet møder Tom Angelo og hunden Tonny på vej til borgermødet. Tom har nemlig sat to skilte op i sin forhave, der forestiller udlændingeminister Mattias Tesfaye med en hundelort i stedet for hjerne. 'Hvad tænker du på?', står der på skiltet.

- Jeg tror ikke, at der er tænkt så meget, siger Tom Angelo til Ekstra Bladet.

Tom Angelo ville ikke deltage i borgermødet, da han synes, at det er spild af tid. Foto: Ernst van Norde

- De her 140 mennesker, eller hvor mange de er, de skal alle sammen forbi mit hus på den her vej for at komme til Rudkøbing.

Han frygter, at kriminaliteten vil stige i området.

- Jeg er ikke tryg ved det, nej.

Oliver Jørgensen, 22 år og Jesper Krogh, 28 år, begge kontanthjælpsmodtagere

Oliver Jørgensen og Jesper Krogh var taget med hele familien og et par venner fra Nordlangeland for at bakke op om modstanden mod udrejsecenteret.

- Hardcore kriminelle og terrordømte passer ikke ind i vores lokalsamfund, mener Jesper Krogh.

Oliver Jørgensen var taget med venner og familie ned til mødet. Foto: Ernst van Norde

- Hvorfor er det værre at have udrejsecentret her end andre steder?

- Vi er en meget lille by på en meget lille ø. Men selvfølgelig, alle kommuner vil nok brokke sig. Men hvis der nu havde været en aftale om det, havde det været bedre, siger Oliver Jørgensen.

Jesper Krogh husker tilbage på, da Langeland under flygtningebølgen i 2015 åbnede et asylcenter på øen:

- Vi har ikke plads til dem. Da vi havde dem sidst, fandt vi ud af, at Langeland ikke kan kapere så mange udlændinge. De har ikke noget at gøre her, de skal hjem.

Jesper Krogh medgiver, at der nok ikke er nogle kommuner, der vil have et udrejsecenter. Foto: Ernst van Norde

Peter Arvedsen, 43 år, pædagog og kok

Peter Arvedsen skal egentlig på arbejde, lige da borgermødet går i gang, men inden da vil han gerne bakke op om protesterne mod udrejsecenteret.

- Jeg er utryg. Jeg har en teenagedatter, og jeg bryder mig ikke om, at hun skal rende rundt ude om aftenen, fortæller han.

Peter Arvedsen skulle egentlig på arbejde, men nåede forbi inden borgermødet gik i gang. Foto: Ernst van Norde

- Men du bor i Rudkøbing, som ligger et stykke fra Bagenkop?

- Sådan var det også dengang (da der var asylcenter på øen, red.), men de terroriserede hele byen og ødelagde blandt andet vores badeanstalter, husker Peter Arvedsen.

- Hvad er det bedste, der kan ske på mødet med Mattias Tesfaye i aften?

- Jeg tror ikke, der sker noget i aften. Jeg tror, at han kommer med en masse bortforklaringer.

Frits Theodor Nielsen, pensionist

Klar med et stort skilt med ordene 'LANGELAND SIGER NEJ TAK' venter Frits Theodor Nielsen tålmodigt på udlændingeministeren ude foran Humblehallen.

- Det er vigtigt for os langelændere at vise over for Tesfaye, at vi er stærkt modstandere af det, som de har gang i, fortæller han til Ekstra Bladet.

Frits Nielsen frygter især for lokalsamfundet i Bagenkop, hvis udrejsecentret bliver til virkelighed. Foto: Ernst van Norde

Især frygter han for Bagenkop som lokalsamfund, lyder det fra manden, der beskriver sig selv som 'langelænder i generationer'.

- Det ødelægger hele den opbygning, der er nede i Bagenkop. De har virkelig hevet sig selv op og fået den by til at blomstre. Det vil komme til at dominere hele Bagenkop og måske komme til at dominere hele Sydlangeland, når der kommer så mange udlændinge, slutter han.

Tesfaye fortalte på borgermødet, at han ikke har i sinde at tromle Folketinget, hvis de er imod beslutningen.

