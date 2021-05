Langelænderne i chok: De udsletter os

Det er i dag blevet offentliggjort, at Langeland skal huse et nyt udrejsecenter for cirka 130 afviste asylsøgere, der kommer fra Kærshovedgård i Midtjylland

I den lille havneby Bagenkop på den sydligste del af Langeland er stemningen i dag trykket. De lokale stopper og vender situationen, når de møder hinanden på gaden.

Ude foran den Brugsen står tre damer og snakker. Alle kan de blive enige om, at nyheden om et udrejsecenter vil udslette Bagenkop fra landkortet.

- Det er jo en skandale, siger Nanny Johansen, da Ekstra Bladet spørger, hvad damerne tænker om nyheden.

- Jeg vil ikke bryde mig om at gå ud, når det er mørkt. Vi har jo allerede oplevet, hvordan det var med et asylcenter, men nu er det jo de allerværste, som kommer hertil. Hvad vil det heller ikke gøre for turismen, spøger Nanny Johansen, og de to andre damer nikker.

Stavnsbundet

Intetanende om, hvad dagen ville bringe, stod pensionerede Flemming og Jette Jensen op til, hvad de troede vil være en helt almindelig onsdag.

- Jeg læste det pludselig på Facebook og tænkte, at det var løgn. Så kom pressemødet, og jeg må sige, at vi nok bare gik i chok, siger Jette Jensen, mens hun skænker kaffe.

Det har længe været i parrets overvejelse at sælge det lille hjem omringet af marker, tæt på vandet og fem minutter fra Bagenkop by.

Helbredet er nemlig ikke længere, hvad det har været for Flemming Jensen på 77 år.

Flemming og Jette Jensen havde oprindeligt planlagt at bruge resten af deres otium i Bagenkop, men nu skal planerne ændres. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Huset er jo værdiløst nu. Vi kommer ikke til at kunne sælge det uden et kæmpe tab, siger Flemming Jensen, der har måtte indse, at skal der noget mere vedligeholdelsesfrit til.

200 meter fra huset - kun adskilt af en enkelt mark - ligger Holmgaard nemlig.

- Nu er det cirka fire år siden, at der var noget sidst (asylscenter, red.), og der har simpelthen været så fredeligt. Der var endelig kommet gang i hussalget, og området her var blevet mere og mere attraktivt for sommerhusejere, siger Jette Jensen.

- Jeg tænker, at staten jo bliver nødt til at købe os fri. Andet kan da ikke være rimeligt. Vi er jo stavnsbundet nu, siger Flemming.

Burde sende dem på en ø

Fisker Folmer Hansen kigger op fra sin båd, da Ekstra Bladet kommer forbi. Det tager ikke lang tid for den ældre herre at finde et svar på spørgsmålet om de nye naboer.

Folmer Hansen mener, at det burde have været Lindholm, der husede de afviste asylsøgere. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- De burde sende dem (afviste asylsøgere, red.) ud på en øde ø i stedet for. Hvad skal de komme her og ødelægge både vores erhverv og samfund for, spørger den erfarne fisker, der har boet i Bagenkop hele sit 65-årige lange liv.

Det, Folmer Hansen frygter mest, er, at de nye naboer skræmmer turisterne væk.

- Ja, kommer der ingen turister, så må jeg jo lukke forretningen, siger Folmer Hansen, der har drevet sin fiskeforretning i 17 år sammen med konen.

Sælger huset

To unge brødre, der begge også arbejder som fiskere, er ikke i tvivl om, hvad de kommer til at gøre ved den nye situation.

- Jeg sælger. Det er helt sikkert, siger Mads Kølle, der på få timer er blevet enig med sin hustru i at sætte huset til salg.

Ingen af de to brødre vil være naboer til et udrejsecenter. Ifølge dem har der været problemer nok med et asylcenter, der tidligere har været placeret i Bagenkop. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg ved, hvordan det var, da det bare var asylsøgere. Nu skal det være de helt slemme af slagslen. Ikke om jeg skal bo dør til dør med dem, siger den unge fisker, vel vidende at et salg måske ikke bliver den nemmeste løsning.

Samme holdning har bror Mikkel Kølle.

- Det er jo, fordi de tænker, de sagtens kan placere dem (afviste asylsøgere, red.) her - det er langt væk fra alting, og her er ikke så mange mennesker. Men jeg skal heller ikke bo her, hvis sådan nogle galninge kommer. Det er jo ham, som blandt andet prøvede at slå Kurt Westergaard ihjel, siger Mikkel Køller forarget.

Regeringen forventer, at det færdige udrejsecenter vil være i fuld drift i andet kvartal af 2022.