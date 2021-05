Langeland flager på halv under ministerbesøg

Lokale protester og hård kritik møder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der torsdag er på Langeland, hvor regeringen vil etablere et nyt udrejsecenter til udvisningsdømte udlændinge kaldet Holmegaard.

Nogle af de nærmeste naboer er Finn Boye og Ida Tang, der bor cirka 200 meter fra ejendommen, hvor udrejsecentret efter planen skal være.

- Det var meningen, vi skulle sidde herude i haven og blive gamle. Det kan vi ikke, hvis centret kommer, siger Finn Boye, og Ida Tang følger op:

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke sikrer dem på det nuværende center langt bedre frem for at flytte dem ned til os.

- Det er et fuldstændig forkert valg.

Regeringen præsenterede onsdag planerne om et nyt udrejsecenter. På centret skal udlændinge, der er udviste ved dom, samt personer på tålt ophold placeres.

De befinder sig lige nu på Kærshovedgård i Midtjylland.

Allerede torsdag er Mattias Tesfaye altså taget til Langeland. Her møder han borgmester Tonni Hansen (SF) og beboerne.

Flere hundrede skilte er sat op over alt på øen, de fleste med skriften 'Langeland siger nej tak'.

Mange har sat flaget på halvt.

Finn Boye og Ida Tang frygter, at centret - ud over at være til gene for dem som naboer - vil ødelægge Langelands turisme og gå stærkt ud over boligpriserne.

- De sidste to år er huspriserne steget på Langeland for første gang, der er masser af turister, og alt er udlejet. Det kommer nok til at vende, siger Finn Boye, der dog klamrer sig til et spinkelt håb.

Et flertal i Folketinget bestående af blå blok og muligvis SF kan ende med at bringe regeringen i mindretal.

Derfor har Mattias Tesfaye indkaldt partierne til et møde om udrejsecentret på Langeland, fremgår det af mail, som TV2 er i besiddelse af.

- Jeg kan forstå, at flere partier har holdninger til placeringen af et nyt udrejsecenter - jeg vil derfor gerne indkalde til møde om dette i Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Mattias Tesfaye ifølge TV2.