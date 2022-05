Langeland Kommune politianmeldt for kidnapning

Flere navngivne medarbejdere i Langeland Kommune og Børnehjemmet Birkelund i Odense er blevet politianmeldt for overtrædelse af paragraf 215, der omfatter ulovlig tilbageholdelse og kidnapning af et barn. Samtidig er en unavngiven medarbejder på børnehjemmet anmeldt for vold i forbindelse med episoden. Det fortæller Reporterne på 24syv.

Den femårige dreng opholdt sig på Børnehjemmet Birkelund i forbindelse med en såkaldt paragraf 51-undersøgelse, der giver hjemmel til at foretage en pædagogisk udredning af et barn uden for hjemmet. Så snart undersøgelserne er færdige, skal barnet hjem til forældrene igen.

Men da moren, Marianne Madsen, 6. maj 2021 forsøgte at hente sit barn fra børnehjemmet, blev både hun og hendes femårige søn tilbageholdt af personalet ved brug af vold. Sådan lyder det i politianmeldelsen til Fyns Politi.

- Det var en forfærdelig situation, der har sat dybe spor i både min søn og mig, siger moren i sagen, Marianne Madsen, til Reporterne på 24syv.

Torben Dyring Kledal er advokat i sagen. Han mener, at der er tale om flere klokkeklare lovbrud:

- Langeland Kommune havde ingen hjemmel i lovgivningen til at tilbageholde barnet fra dets mor, efter den børnefaglige undersøgelse var færdig. Der er tale om kommunal kidnapning, siger han til Reporterne på 24syv.

Langeland Kommune har tidligere anmeldt moren for samme episode 6. maj - efter samme paragraf i straffeloven. De mente omvendt, at Marianne Madsen ulovligt forsøgte at kidnappe barnet.

Men politiet rejste ikke sag, da barnet 'ikke var anbragt på det pågældende tidspunkt'. Det mener Torben Kledal Dyring styrker sagen.

- Sagen er ekstraordinær. Jeg har ikke før oplevet, at en kommune har fjernet et barn, inden der overhovedet lå en afgørelse i Børn- og Ungeudvalget, siger han.

Han håber nu, at politiet vil rejse sigtelse over for Langeland Kommune og Børnehjemmet Birkelund.

- Det er dybt kritisabelt og en situation, man normalt kun ser i ikke-demokratiske stater. Det er et vigtigt skridt at anmelde det, for kommunen skal simpelthen følge lovgivningen i så indgribende sager, lyder det til Reporterne på 24syv.

24syv har torsdag talt med Børnehjemmet Birkelunds forstander, Anja Høeghsberg. Hun har ingen kommentarer til sagen. Vi forsøger at indhente en kommentar fra Langeland Kommune.