Langeland topper listen over kommuner med flest underretninger

Landets kommuner modtog i 2018 samlet 127.182 underretninger, som hver især indeholdt en bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling.

Kommunerne modtog i 2018 underretninger for i alt 75.019 børn og unge, og det er en stigning på 4.627 børn i forhold til 2017, svarende til 7 procent, viser en dugfrisk opgørelse fra Danmarks Statistik.

På toppen af listen over kommuner med flest underretninger ligger Langeland, der sidste år modtog 23,9 underretninger per 100 indbygger i alderen 0-17 år.

Det er mere end dobbelt så mange underretninger som landsgennemsnittet, der ligger på 11,1 underretninger.

Skærpet underretningspligt hjælper

Formand for Socialudvalget i Langeland kommune, Jan Ole Jakobsen (V), mener overordnet, at der er to grunde til, at der sker så mange underretninger i hans kommune.

- Den ene grund er, at vi har nogle udsatte familier, og den anden grund er, at vi har nogle dygtige folk rundt omkring i institutionerne, der ser, hvad der sker, og er gode til at underrette, siger han og påpeger, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af underretninger i kommunen, efter der i 2011 blev indført skærpet underretningspligt for 'personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv.'

Skolerne har stor betydning

Antallet af underretninger om børn i alderen 0-17 i Langeland kommune er fordoblet fra 211 i 2016 til 422 i 2018.

Stigningen hænger ifølge Jan Ole Jakobsen sammen med en øget indsats både professionelt og i civilsamfundet.

- Det skyldes alle, som arbejder professionelt med børn, men jo også borgerne og resten af civilsamfundet, der henvender sig, hvis de ser noget. Det har selvfølgelig særligt stor betydning, at skolerne er opmærksomme på det, for de møder børnene hver dag, siger han.

Lav husleje lokker

Formanden for kommunens socialudvalg anerkender dog samtidig, at der er nogle specifikke udfordringer, som knytter sig til landets udkantskommuner.

- Langeland er måske nogle gange et sted, hvor familier flytter hen, fordi huslejen ikke er så høj, og vi tager gerne imod alle borgere, siger Jan Ole Jakobsen, der dog advarer kommende tilflyttere om at komme til kommunen, hvis målet er at gemme sig for myndighederne.

- De skal ikke flytte til Langeland, hvis de vil gemme sig, for her gør vi noget ved udfordringerne, og det mener jeg er positivt for familierne, hvis de har problemer. De fleste vil gerne have, at der sker noget, og en meget lille del vil gerne gemme sig. Det vigtigste er at hjælpe familierne med at mestre deres liv og hverdag, siger han.

Flere underretninger om drenge

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at to tredjedele af de børn, der blev underrettet om sidste år, var børn i alderen 0-12 år, mens en mindre andel er unge mellem 13-18 år.

I 2018 blev der underrettet om flere drenge (39.255) end piger (33.286), og blandt piger, der blev underrettet om i 2018, var en større andel unge mellem 13-18 år end, hvad der gjaldt for drenge.

