Langer ud efter lang erstatningssag: - Urimeligt

Over fire år.

Så lang tid skulle der gå, fra 65-årige Inge blev udsat for et voldsomt røveri, til hun langt om længe fik den erstatning, hun havde ret til.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, blev hun i juni 2018 udsat for et røveri i den pelsforretning, som hun arbejdede i. Men først i december 2022 fik hun afgørelsen i sagen. Her fik hun medhold og en samlet erstatning på 1.7 millioner kroner i Erstatningsnævnet.

- Urimeligt

Hos Inges fagforening, HK Handel, er man glade på Inges vegne, efter sagen har fundet sit punktum.

Men de mener også, at en behandlingstid på fire år er alt for lang tid, siger Mette Høgh, der er formand i HK Handel.

- Behandlingstiden har været helt urimelig. Når der ikke er nogen tvivl om, at hun har været udsat for en arbejdsskade, så er det helt urimeligt, at hun skal vente så lang tid.

Den påstand bakker Inge op om.

- Man går med en usikkerhed om sin økonomi, og der er fire år simpelthen for lang tid. Nogle når jo nærmest at dø, inden de får erstatning, siger hun.

Siden røveriet i 2018 er Inge ikke vendt tilbage til arbejdsmarkedet, og det forventer hun heller ikke, at hun på noget tidspunkt kommer til igen. Foto: Jonas Oluftson.

Ikke uden konsekvenser

Ask Elklit, der er professor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet, er overrasket over sagens behandlingstid.

- Det lyder helt vanvittigt. Når man har dokumenterne, så burde det være nogenlunde ligetil at komme frem til en konklusion. Det burde ikke tage fire år.

Han understreger, at ventetiden også kan have yderligere konsekvenser for den, der er ramt af PTSD.

- Når der er så lang ventetid, så går man med en uvished om, hvad der skal ske. Og det kan forvrænge det psykiske hos personen.

På Civilstyrelsens hjemmeside kan man læse i en pressemeddelse fra november 2020, at sagsbehandlingstiden på sager, der er modtaget efter 16. marts 2019, ikke bør overstige 100 dage i gennemsnit.

'Meget lang tid'

Ekstra Bladet har forelagt kritikken omkring den lange ventetid for Erstatningsnævnet. De har dog kun ønsket at svare skriftligt frem for at stille op til et interview.

- Vi kan ikke kommentere på en konkret sag. Det står dog helt klart, at en sagsbehandlingstid på flere år er meget lang tid for den borger, der venter på at få afgjort sine krav på godtgørelse og/eller erstatning, skriver Louise Ingerslev Andersen, der er sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat.

- Der kan være omstændigheder i Erstatningsnævnets mere komplekse sager, der gør, at sagsbehandlingstiden, efterhånden som de enkelte krav fremsættes for nævnet, kommer til at strække sig over flere år. Disse sager vil af natur kræve, at nævnet træffer mange afgørelser undervejs og kan involvere mange eksterne parter, såsom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Patienterstatningen, landets kommuner og politikredse.