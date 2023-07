Langer ud efter SAS-partner: - Vil ikke flyve med det lort

SAS har lejet en række fly fra det lettiske flyselskab Smart Lynx til at hjælpe med sommertrafikken i Sverige. En svensk journalist var dog så utilfreds med de lettiske fly, at hun skred inden afgang

For at undgå en gentagelse af sidste sommers flykaos har SAS lejet otte fly fra det lettiske flyselskab Smart Lynx.

De skal bidrage til flytrafikken ind og ud af Sverige i løbet af sommeren, men den nye SAS-partner får kras kritik fra den svenske journalist Lotta Reberg, der blandt andet arbejder for Aftonbladet.

Hun skulle hjem fra en ferie i Alicante, men skred fra Smart Lynx-flyet, før det overhovedet lettede.

Det skriver Aftonbladet ifølge Dagbladet.

'Håbløst'

- Det føltes så usikkert. Medarbejderne sprang ind og ud af flyet. Da vi spurgte, hvad der foregik, talte de knap nok engelsk og tog os ikke seriøst.

- Så var der noget galt med computeren, så de slukkede for strømmen og måtte genstarte flyet, fordi den ikke virkede. Til sidst sagde vi: 'Nej, vi tager ikke afsted'. Vi ville ikke flyve med det lort, fortæller hun.

Som følge af det blev afgangen forsinket.

Annonce:

Hun snakkede også med en SAS-medarbejder i lufthavnen, der sagde, det var fuldkommen håbløst, og at det tit sker med de lejede fly fra Smart Lynx, hævder journalisten.

Afviser

Smart Lynx og SAS afviser over for Aftonbladet, at det usikkert at flyve med flyene.

Det lettiske flyselskab forklarer, at flyet blev forsinket på grund af tekniske problemer, og at nulstillingen af strømmen var 'rutineprocedure'.

Pressechef for SAS Norge, Tonje Sund, erkender dog, at kundeoplevelsen måske ikke er den bedste.

- Vi tager selvfølgelig kritikken til os, hvis vores kunder ikke er tilfredse med det produkt, vi leverer, og forsøger at justere, men igen - det er en midlertidig løsning for at få os igennem sommeren og flyve vores kunder til deres destinationer, siger hun og understreger, at der ikke er noget galt med sikkerheden på de lettiske fly.