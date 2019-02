Langt færre mennesker i verden begår selvmord end i 1990

Antallet af selvmord på verdensplan er faldet med en tredjedel siden 1990. Det viser en omfattende analyse, der er offentliggjort i det britiske medicinske tidsskrift BMJ torsdag.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betegner selvmord som et kritisk problem for folkesundheden og skønner, at mindst 800.000 mennesker tager livet af sig selv hvert år.

Undersøgelsen i BMJ viser, at 817.000 mennesker begik selvmord i 2016 - det er en lille stigning på 6,7 procent i forhold til i 1990. Men medregner man, hvordan den globale befolkningstilvækst er eksploderet de seneste tre årtier, er selvmordsraten faktisk faldet hele 32,7 procent.

Det skyldes blandt andet, at færre mennesker lever i absolut fattigdom, mens flere har adgang til sundhedspleje.

- Selvmord betragtes som en dødsårsag, der kan forebygges. Dette studie viser, at vi skal fortsætte vores indsats mod at forhindre selvmord, siger Heather Orpana, der er forsker ved Canadas folkesundhedsinstitut og en del af holdet bag studiet.

- Med endnu flere tiltag kan vi få dødeligheden som følge af selvmord endnu længere ned, tilføjer hun.

Analysen fra Global Burden of Disease estimerer dødelighed ud fra årsag, land, alder og køn.

Selv om holdet bag analysen er tilfreds med den nedadgående tendens, advarer forskerne om, at selvmord fortsat er et stort problem i mange dele af verden.

I Zimbabwe er selvmordsraten fra 1990 til 2016 næsten fordoblet. I Kina derimod er den faldet 64,1 procent i samme tidsrum.

Samtidig er mænd stadig mere tilbøjelige til at begå selvmord i forhold til kvinder. Det gælder alle steder i verden og blandt alle aldersgrupper undtagen blandt de 15-19-årige.

- Dødeligheden er generelt højere blandt mænd, men der er betydelige forskelle mellem mænd og kvinder afhængigt af alder og endda land, siger Heather Orpana.

På verdensplan begår 15,6 mænd ud af 100.000 selvmord. Blandt kvinder gælder det for 7 ud af 100.000.