Langt størstedelen over 60 år: 2500 døde på 427 dage

Det første danske dødsfald med coronavirus blev registreret 14. marts 2020. 15. maj 2021 rundede Danmark 2500 mennesker, der har mistet livet, hvor de var smittet med coronavirus.

2500 døde på 427 dage. Det svarer til et år og to måneder. Til sammenligning døde der ifølge Danmarks Statistik 54.645 danskere i 2020.

Men hvem er det, der dør med coronavirus? Et kig på statistikken bekræfter det, som eksperterne og myndighederne har advaret imod. Jo ældre du er, jo større er risikoen.

Ud af de 2503 døde, som er blevet registreret med alder i SSI's datasæt, er over 88 procent af de døde over 70 år, mens knap 97 procent er over 60 år.

Samtidig viser statistikken, at over 80 procent af de døde over 60 år er blevet registreret som 'heraf med komorbiditet'. Det betyder, at den afdøde i forvejen havde en eller flere diagnoser.

Her er SSI's opgørelse over de danskere, der er døde, mens de har været smittet med covid-19. Foto: SSI

Norge skiller sig ud

Hvis vi sammenligner os med vores nabolande, så er der også en række ting, der stikker ud. Norge på den gode mode, og Sverige på den dårlige.

Med kun 14,7 antal døde pr. 100.000 indbyggee har Norge sluppet langt billigere end eksempelvis Sverige med 140,4 døde pr. 100.000 indbyggere.

Men hvis vi dykker ned i procenterne, så minder de fire lande meget om hinanden, og langt over 90 procent af alle de døde er over 60 år i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.