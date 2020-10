Langvarigt regnvejr på vej

Det er med at nyde vejret torsdag. For selvom dagen er begyndt med lidt regn flere steder i landet, så klarer det op i løbet af dagen, og der vil komme sol og lunere efterårsvejr, før en særdeles regnfuld fredag venter.

Det fortæller DMI til Ekstra Bladet.

- Det er på med regntøjet her til morgen, men der kommer mere sol, og det bliver mere tørt i løbet af dagen med temperaturer op til 12 grader, siger DMI's vagthavende Bolette Brødsgaard.

Regn hele dagen

Faktisk ser vejret torsdag eftermiddag ud til at blive det mest solrige i flere dage, da weekenden også byder på regn.

- Nyd vejret, for fredag bliver det regn. I løbet af natten trækker en front sig ind over landet med regn, og det vil komme til at regne det meste af dagen, siger Bolette Brødsgaard.

Fronten trækker sig i nat ind over Jylland og bevæger sig så tværs over landet.

- Jyderne står fredag morgen op til regn. Sjællænderne kan måske lige nå på arbejde, inden regnen begynder, siger hun.

Til trods for at regnen bliver langvarig og forventes at strække sig over hele dagen, så er det ikke voldsomme mængder regn, der vil falde.

Vejrskifte

Lørdag og Søndag kan vejret blive en anelse lunere, men her forventer DMI også en del regn, så det er en god idé at tjekke vejrudsigten, før du bevæger dig ud.

Natten til mandag kommer en koldfront ind over landet, og det giver en del blæst.

- Vi får et vejrskifte med lidt køligere og mere blæsende vejr, men det bliver ikke noget voldsomt, siger Bolette Brødsgaard og beskriver det som et rigtigt 'ruske-vejr'.