Lars i opgivende kamp: - Vi er fængslet i vores eget hjem

Den store børnefamilie har fået at vide, at der kan gå op til to år, før der igen bliver kigget på deres sag. Indtil da har de intet fast tag over hovedet

- I dag kan vi så godt åbne døren ind til badeværelset. Og den går akkurat ikke på lampen.

Sådan er det nogle dage i det røde murstenshus på hjørnet af Espedalen i aarhusforstaden Vejlby. Andre dage kan døren slet ikke åbnes, fortæller Lars Hartvig Linaa til Ekstra Bladet.

Familien købte sidste sommer boligen i forventning om, at de skulle bo der de næste 15 år, men huset er både i bevægelse og sundhedsskadeligt. Efter måneders usikkerhed aner de stadig ikke, om de nogensinde kommer til at flytte ind.

Overalt i huset er der store revner, som konsekvens af at boligen er 'levende'. Foto: Ernst van Norde

Kan intet stille op

Allerede inden overtagelsen finder Lars Hartvig Linaa nemlig ud af, at der er noget helt galt med det hus, som familien netop har købt. Huset slår revner og både synker og falder langsomt til den ene side - hvilket ikke var blevet nævnt af mægleren, den tidligere ejer eller i tilstandsrapporten.

- Vi fandt langsomt ud af, hvor slemt det stod til. I dag ved vi, at huset ikke er funderet tilstrækkeligt, og at det er i bevægelse. Så afhængigt af om vejret er vådt eller tørt, så udvider eller trækker den lerbund, som huset står på, sig sammen. Det betyder, at huset bevæger sig op og ned, og derfor kan dørene heller ikke altid åbnes, og det er også derfor, at det slår revner både ud- og indvendigt, forklarer han.

- Derfor nytter det heller ikke at udbedre skaderne løbende, for der kommer hele tiden nye. Mange af de revner var ikke synlige, da vi overtog huset, men det er jo, fordi huset er i konstant bevægelse - og sådan vil det fortsætte, indtil husets fundament er støbt til fast grund, lyder det videre fra Lars Hartvig Linaa, mens han gennemgår huset og udpeger de mange skader.

Dørene binder også markant, kunne Lars Hartvig Linaa og Ekstra Bladet erfare. Foto: Ernst van Norde

Børnene fik næseblod

Men 60'er-huset har også et andet gennemgribende problem. Indeklimaet er så forurenet på grund af omfattende skimmelsvamp, at den store familie på seks kun i en kortere periode har boet i der, hvorefter familien måtte flytte i telt i haven. Til sidst måtte de helt fraflytte huset.

- Vores børn begyndte simpelthen at få næseblod hele tiden. Vi er alle blevet syge af at være her, og i dag står vi reelt uden tag over hovedet, fortæller den tydeligt oprevne familiefar, der fortsætter:

- Vi kunne jo ikke blive boende i et hus, som gav vores børn luftvejsgener, hovedpine, kvalme og irriterede øjne, der konstant løb i vand. Vi risikerer jo, at børnene udvikler astma og kronisk allergi, hvis vi bliver boende.

Ejerskifteforsikringen har givet et såkaldt dækningstilsagn til efterfundering og anerkendt, at huset ikke er funderet ordentligt. De vil dog ikke anerkende, at der er omfattende problemer med skimmelsvamp, selvom familien både har indhentet lægeerklæring og rapporter fra et indeklimafirma, der bekræfter dette.

Forsikringen har dog 'trods de faktiske forhold' valgt at give dækningstilsagn til udbedring af skimmelsvamp i ét værelse i tilbygningen, som de skriver i et skadebrev.

De tager dog ikke hensyn til, at familien har fået foretaget målinger i hele huset, der langt overskrider Statens Byggeforskningsinstitut grænseværdier.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Murværk og sokkel slår revner flere steder. Foto: Ernst van Norde

Uvis fremtid

Samtidig vil Gjensidige, hvor familien har tegnet deres ejerskifteforsikring, ikke tilbyde genhusning.

Sagen kommer ifølge dem til at tage op mod endnu to år at undersøge, og de tilbyder kun genhusning i sager, hvor forløbet strækker sig under et år, fik familien at vide af den taksator, som Gjensidige havde sendt ud.

Samtidig har Gjensidige oplyst familien, at det vil være alt for dyrt at efterfundere huset under de nuværende forhold, og de mener derfor, det er rimeligt at fastholde familien i den helt uholdbare situation de næste to år.

- Vi vil bare gerne have vores liv tilbage. Vi er fængslet i vores eget hjem, som vi ikke engang kan bo i, og vi kan jo ikke sælge huset, så vi står i en situation, hvor vi ikke kan komme nogen steder, konstaterer Lars Hartvig Linaa med et suk.

Lars Hartvig Linaa og konen håber, at Gjensidige er villig til at indgå i en konstruktiv dialog, så de endelig kan give deres fire børn svar på, hvad der skal ske med familien i fremtiden.

- Vi kan ikke vente 12-24 måneder, før de igen vil kigge på, om der er sket ændringer i jordbunden. Vi har brug for, at der sker noget nu, understreger han afslutningsvist.

Står ikke alene

Familien fra Vejlby er langtfra alene med deres oplevelse. Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan Mathias Ipsen og familien købte et hus på Bornholm med en ligeledes pletfri tilstandsarapport.

De er heller ikke flyttet ind endnu og venter stadig på svar fra forsikringen på, om de vil dække sagens enorme omkostninger.

Derudover har Ekstra Bladet også skrevet om Mie Lindskou, som bor i en trailer i haven, fordi hun bliver syg af at bo i det 'drømmehus', hun købte med kæresten i Nibe sidste sommer.

