Lars Larsen er ramt af sygdom

Kommunikationschefen i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, bekræfter overfor Midtjyllands Avis, at Lars Larsen er sygemeldt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Lars Larsen er blevet ramt af sygdom og passer derfor ikke sit arbejde i Jysk koncernen.

Det bekræfter kommunikationschefen i Jysk Nordic, Rune Jungberg Pedersen overfor Midtjyllands Avis.

- Det er rigtigt, at Lars Larsen er syg. Der er sendt en intern meddelelse rundt til medarbejderne i Jysk. Det er sket lige for nylig, at han er blevet sygemeldt, siger Rune Jungberg Pedersen.

Er aftalerne i hans kalender sløjfet?

- Hvis du kender Lars Larsen, så ved du også, at han har en temmelig flydende kalender. Men han er ikke på arbejde, og vi ved ikke, hvornår han vender tilbage til arbejdet, konstaterer Rune Jungberg Pederser.

Ekstra Bladet har efterfølgende ringet til pressechefen for at få uddybet sygdommens karakter, men koncernen ønsker ikke at oplyse yderligere omkring den 70-åriges helbred.