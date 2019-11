Lars Larsens sidste ønske: Familien får magten

Familien efter dynekongen Lars Larsen får magten over JYSK-koncernen.

Det meddeler familien og selskabet onsdag morgen i en skriftlig meddelelse til Ekstra Bladet.

Enken: Ville gøre Lars stolt

'Det ligger fast, at Lars Larsens JYSK Fond skal eje 1 procent af Lars Larsen Group, ligesom fonden får en stemmeandel på 1 procent, mens de resterende 99 procent af såvel ejerskab som stemmer kommer til at ligge hos familien,' lyder det i meddelelsen, der er sendt fra JYSK's presseafdeling.

Skabte tvivl med fond

Dermed er flere års spekulationer om selskabets fremtid afgjort.

For dynekongen har ved flere lejligheder været med til at skabe usikkerhed om, hvem der skulle overtage efter ham.

Døde med familien ved sin side

I 2016 gav han spekulationerne næring, da han i et interview med Berlingske sagde:

- Der bliver lavet en fond. En lille en, som måske ad åre kan vokse sig stor. Men den skal først træde i kraft, den dag jeg er væk. Selve konceptet er på plads, så nu er det bare tilretninger fremadrettet.

- Jeg har set nok elendigheder omkring de gamle systemer, hvor det altid er den førstefødte, der skal overtage en virksomhed. Og det ville da være meget mærkeligt, hvis det lige skulle være den bedste. Så for at forsvare min virksomhed og gøre den bedre og bedre står der også, at en fondsbestyrelse med forretningsfolk skal sørge for, at det er de bedste, der sidder på de forskellige poster uden hensyn til familierelationer. Sådan skal det altid være.

Mindst 90 procent af JYSK

- JYSK er også mit barn. Den skal også have sin del af arven. Og den får langt den største del. Det er i fuld forståelse med mine to børn. De skal nok få, så de lever godt, det er der ingen problemer i. Men de skal acceptere, at det først og fremmest er JYSK, der skal bruge økonomien for at få os gjort worldwide.

Lars Larsen alvorligt syg af kræft

Året efter blev udmeldingen dog modereret, da firmaet udsendte en pressemeddelelse med Lars Larsen som afsender:

'Det har hele tiden været vigtigt, at Lars Larsen Group fortsætter som en familieejet koncern. Derfor vil familien også fremover eje mindst 90 procent af JYSK. Fonden får således en lille ejerandel, men til gengæld skal den involveres i forbindelse med væsentlige beslutninger angående Lars Larsen Group.'

Sønnen: Afgørende

Men da Lars Larsen blev syg af leverkræft, var meldingen utvetydig: Familien kom først:

'Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads, sagde Lars Larsen, der meddelte hans søn, Jacob Brunsborg, blev ny bestyrelsesformand.

I dag siger Jacob Brunsborg i pressemeddelelsen:

'Det har hele tiden været afgørende, at Lars Larsen Group inklusive JYSK skal fortsætte som en stærk, familieejet virksomhed.'

Lars Larsen døde 19. august i år 71 år gammel. Ud over sønnen Jacob efterlader Lars Larsen sig sin kone, Kristine, datteren Mette samt fire børnebørn.

Gennem presseafdelingen i JYSK meddeles det, at der ikke er yderligere kommentarer.

