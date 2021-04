Lars Løkke blev vores aprilsnar

1. april. Dagen, hvor du ikke kan stole på noget som helst.

Ekstra Bladet kunne selv 'afsløre', at Lars Løkke blev vores nye chefredaktør, og historien fløj bestemt ikke over vores læseres hoveder.

Vi fortalte jer, at I kunne skrive direkte til vores nye chefredaktør på en mail om alt, hvad I har på hjerte. Det valgte flere at gøre.

Til(løkke) med det nye job

- Held og Løkke! lød det blandt andet og mange ønskede tilløkke med det nye job til ekstra-Lars. Nogle har sågar kaldt det et decideret scoop at få den tidligere Statsminister over på vores side.

Flere af jer havde dog lugtet lunten og tilføjet, at I var sikre på, at det var vores bud på årets aprilsnar.

Der var også få, der var bekymret for Ekstra Bladets økonomi, hvis Lars Løkke pludselig skulle have skiftet garderobe igen.

En mulig kandidat

Og ikke alle regnede den ud. Men det er heller ikke så underligt.

Vores tidligere chefredaktør, Poul Madsen, fortalte nemlig i forbindelse med sin afsked, at Lars Løkke ville være et godt bud til at overtage chefrollen.

I har skrevet, at det var en spændende udvikling for Ekstra Bladet, og I har kommet med en masse mulige historier, Lars kunne kaste sig over.

1. april flere steder

Der var flere medier og firmaer, der lavede narrestreger her på 1. april. Nullermænd skiftede navn, og plastik blev fundet på Mars.

