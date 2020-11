Lars Løkke nedtoner asyl-skandale sammenlignet med mink

Lars Løkke Rasmussen mener, at minkaflivningen er langt værre end skandalen omkring adskillelse af asylpar under hans regeringsperiode

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mener, at minkskandalen er langt større end den skandale, der kom under hans egen regeringsperiode.

Det lod han lørdag forstå, da han gik på scenen på Langelinie til dagens demonstration arrangeret af landmænd og fiskere.

- Det her er en kæmpe skandale. Det her er ikke nogle få asyl-ægtepar, der måtte tåle at leve hver for sig i en kort periode, til fejlen blev rettet og de flyttede sammen igen, sagde Lars Løkke Rasmussen:

- Dette er en irreversibel beslutning, som måske kunne være undgået, hvis man ikke fra start havde været så egenrådig at man kun lyttede til sig selv og sine. Som måske kunne være undgået, hvis man have brugt de fineste mekanisme vi har i vores demokrati nemlig samarbejdet med folkestyret. Troen på at flere hjerner tænker bedre end en.

Dermed sammenligner han den ulovlig aflivning af Danmarks mink med sagen omkring Inger Støjbergs instruks om at adskille asylpar.

Konkret handlede det om, at hvis den ene i et asylpar var under 18, skulle parret adskilles. Siden har flere medier skrevet, at Inger Støjberg var informeret om, at det var ulovligt at skulle parrene. Denne instruks bliver lige nu undersøgt af den såkaldte instrukskommission.