Lars Løkke ny chefredaktør på Ekstra Bladet

Fra politiker-Lars til privat-Lars til ekstra-Lars. Tidligere statsminister Lars Løkke skal være ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

- Lars Løkke Rasmussen har i gennem mange år løftet Ekstra Bladets læsertal. Han har jo været leveringsdygtig i den ene kioskbasker efter den anden, og vi håber, at det også bliver tilfældet, når han indtager hjørnekontoret med udsigt over Rådhuspladsen, udtaler Stig Kirk Ørskov, administrerende direktør for JP/Politikens hus.

- Jeg glæder mig til opgaven. If You can't beat them, join them, som man siger, lyder det lunt fra Løkke, der på grund af corona-restriktionerne kommer til at arbejde hjemmefra i en periode.

- Så jeg skal igen have udvidet privaten i Nyhavn. Denne gang med et hjemmekontor, men det bliver nok ikke noget, som Ekstra Bladet sætter på forsiden denne gang, klukker Løkke med henvisning til artiklerne om hans luksuslejlighed til lavpris.

Tillidsmanden på Ekstra Bladet er overvejende positiv overfor ansættelsen.

Fremover skal Lars Løkke bestemme, hvem der kommer på forsiden af Ekstra Bladet.

- Vi har jo tidligere haft Hans Engell, der også kom fra det politiske miljø som chefredaktør, og det gik jo meget godt. Jeg tror også, at mit arbejde med at undersøge Løkkes bilag bliver nemmere nu, hvor de skal afleveres til vores egen regnskabsafdeling, siger Per Mathiessen, der gennem årene har afsløret sin kommende chef i både det ene og det andet.

Lars Løkke, der sætter sit såkaldte netværks-projekt på pause, er spændt på sit nye job og lover, at han vil tage det bedste fra sin politiske fortid med sig.

Lars Løkke sidder klar til at modtage din mail i Ekstra Bladets redaktionslokale. Skriv til ekstralars@eb.dk. Foto: Emil Agerskov

- Jeg har altid lyttet til vælgerne. Nu vil jeg lytte til læserne. Skriv til mig på ekstralars@eb.dk allerede i dag. Hvad synes I om Nationen, Side 9-pigen, de danske børn i Syrien og hvilken politiker burde Ekstra Bladet kigge nærmere på. Jeg sidder klar til at modtage din mail, siger den nye chefredaktør, der har fået en lidt usædvanlig kontrakt.

- Som politiker var Lars Løkke vant til at være på valg hvert fjerde år. Det holder én skarp, synes jeg. Derfor har vi indledningsvis skrevet kontrakt med ham frem til 1. april 2025, siger Stig Krik Ørskov,