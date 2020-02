Lars Løkke Rasmussens tidligere advokat får bøde af Advokatnævnet

Lars Løkke Rasmussens tidligere advokat får bøde på 60.000 kroner i Advokatnævnet for at tilsidesætte god advokatskik

Nikolai Mallet, der sidder både i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse, har for tredje gang fået en bøde af Advokatnævnet.

Nicolai Mallet er i Advokatnævnets afgørelse blevet kendt skyldig i at tilsidesætte god advokatskik i forbindelse med en sag, der drejer sig om interessekonflikt og fakturering af et urimeligt højt salær.

Det fremgår af en kendelse fra Advokatnævnet 28. januar. En kendelse Nicolai Mallet har indbragt til retten.

Venstres landsmøde i Herning. Fra Venstre: Nicolai Mallet, Henning Richter, Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen.

60.000 danske kroner. Så meget lyder bøden på, som Nicolai Mallet har fået. Bødens høje beløb skyldes, at han tidligere er blevet pålagt en bøde på 30.000 kr. og en bøde på 15.000.

Bøden på 15.000 fik han vedrørende en salærsag, mens han fik bøden på 30.000 for at optræde som dirigent på en generalforsamling, hvor han selv havde interesser.

I begge tilfælde har han tilsidesat god advokatskik.

Den nuværende sag drejer sig om, at Mallet har repræsenteret en ukendt aktievirksomhed, der ejes ligeligt mellem to andre selskaber.

Mallet befandt sig i en interessekonflikt, da han i den forbindelse ydede bistand til aktievirksomheden, der stred imod den ene af de to ejerselskabers interesser.

For højt salær

Mallet fakturerede en regning på 364.000 kroner. Det fremgår af regningen, at der blev brugt 54 partnertimer, 59,5 advokattimer og fire fuldmægtigtimer.

Det svarer til en gennemsnitlig timeløn på knap 3100 kroner.

Nicolai Mallet. Foto: Ernst Van Norde

Advokatnævnet skriver i deres afgørelse, 'at det opkrævede salær ikke anses for rimeligt'. Derfor skal Mallet tilbagebetale halvdelen af de 364.000 kroner, han oprindeligt havde faktureret.

Et beløb der svarer til 182.000 kr. ekskl. moms. Beløbet skal betales tilbage med en rente på otte procent fra det tidspunkt, hvor han modtog beløbet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicolai Mallet, der ikke har kommenteret sagen. Finn Schwarz, der er managing partner i Horten advokatfirma, har skrevet følgende i en mail på vegne af Nicolai Mallet.

'Vi mener, at Nicolai Mallet har ageret rigtigt i den pågældende sag og at Advokatnævnets afgørelse er forkert. Vi har derfor indbragt sagen for domstolene, hvor den nu bliver behandlet og afgjort endeligt. Indtil retten endeligt har afgjort sagen, vil sagen ikke blive kommenteret nærmere.'