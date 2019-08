Lars Seier: Sælg Grønland

Mens de fleste danske politikere og meningsdannere står på nakken af hinanden for at fordømme Donald Trumps påståede planer om at forsøge at købe Grønland, ser den danske rigmand Lars Seier Christensen anderledes positivt på forslaget.

Lars Seier mener lige frem, at det kan blive en god forretning for alle involverede parter.

'Hvis vi kan få et par hundrede milliarder for stedet, stille nogle krav om fremtidig social støtte og inklusion til lokalbefolkningen, samt få et cut af fremtidig kommerciel gevinst, ville det være bedre for både Grønland, grønlænderne og danskerne,' skriver Lars Seier i et opslag på Facebook.

Lars Seier har siden 2010 været bosat i Schweiz, efter han solgte de fleste af sine aktier i Saxo Bank. En handel der indbragte ham et trecifret millionbeløb.

Den drevne forretningsmand ser derfor gode mulighed i at lave en fornuftig aftale med præsident Trump, der før han overtog nøglerne til det Hvide Hus, var kendt som en succesfuld forretningsmand.

'Sådan en kontrakt kan sikkert skrues sammen (især med et USA under Trumps ledelse), og rationelle mennesker ville overveje det grundigt før de skød det ned som en “katastrofe” og en “aprilsnar”,' lyder svadaen mod de danske politikere, der kategorisk har afvist et salg af Grønland.

Lars Seier Christensens opslag og alle politikeres ditto kommer efter en artikel i Wall Street Journal, hvor anonyme kilder fortæller, at Donald Trump har interesse i at købe Grønland.

Artiklen har fået det sociale medie Twitter til at eksplodere, og der er i løbet af natten blevet skrevet over 121.000 tweets med ordene Grønland eller 'Greenland' i.

En af dem er den amerikanske journalist Jon Gabriel, der forudser hvordan Grønland kan komme til at se ud i fremtiden, hvis øen kommer på amerikanske hænder under Trump.

Greenland in 10 years. pic.twitter.com/akqWowauyu — jon gabriel (@exjon) August 15, 2019

Statsminister Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret et eventuelt salg af Grønland.