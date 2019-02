Lasse fanget i kraftigt stormvejr: - Jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt

Danske Lasse Krüger er blandt beboerne på Malta, der lige nu er tvunget til at blive indendøre

En voldsom storm raser lige nu over Malta, og det tvinger beboerne på ferieøen til at blive indendøre.

Myndighederne fraråder alle at gå udenfor på grund af de kraftige vindstød, der over weekenden har revet træer op med roden og væltet restauranter i kystbyer.

Danske Lasse Krüger på 28 år bor i kystbyen Sliema, der er en af de byer, der er hårdest ramt.

- Jeg har aldrig oplevet noget så voldsomt, mens jeg har været her, og jeg har boet her i to år, siger han til Ekstra Bladet.

Uvejret begyndte sent fredag aften med voldsomme lynnedslag efterfulgt af hagl lørdag formiddag.

- Det er ikke normalt. Det haglede så meget, at mange bilalarmer begyndte at hyle, siger Lasse Krüger.

Massive ødelæggelser

Weekendens uvejr har ramt flere forretningsfolk i Sliema, idet den kraftige vind har skabt massive oversvømmelser.

Det kunne Lasse Krüger konstatere, da han i morges trodsede myndighedernes advarsler og bevægede sig uden for sin dør, der ligger en enkelt blok fra havet.

- Det hele er oversvømmet. Flere restauranter ligger i ruiner, de er helt ødelagte. Der ligger væltede træer, der er hevet op med rod, og mursten over det hele, fortæller han.

Byen skulle søndag være vært for et maratonløb, der er aflyst grundet uvejret, ligesom alle fodboldkampe og flere politiske debatter på Malta er aflyst.