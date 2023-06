Lastbil-talsmand melder ud: - Vi tager kraftigt afstand

En forening for lastbil-chauffører tager nu kraftigt afstand til stuntet, hvor kartofler blev spredt på Storebæltsbroen og E45. Der er dog forståelse for motivationen

Der gik ikke længe før flere store medier spekulerede højlydt på årsagen til de to kartoffel-stunts, som fandt sted torsdag morgen på storebæltsbroen og E45.

Samme dag som kartoflerne rullede på kørebanerne skulle den omstridte vejafgift nemlig vedtages, og flere mente derfor, at det måtte være utilfredse lastbilchauffører, der stod bag.

Foreningen Forandring Danmark, der er en forening, som blev stiftet af vognmænd efter et stormøde i maj, tager dog kraftigt afstand fra dagens farlige stunt.

'Vi er stadig imod lovforslaget men vælger at vise vores utilfredshed på et senere tidspunkt. Ved aktioner der kan mærkes men uden risiko for folks liv og førlighed,' fremgår det af et opslag på facebook-gruppen 'Opråb', der blev oprettet i forbindelse med lastbildemonstrationerne.

Annonce:

Stor forståelse

Ved et grundlovsforhør torsdag blev den 57-årige chauffør varetægtsfængslet i 14 dage, efter at han erkendte, at der var tale om en bevidst handling.

Ifølge Fyens stiftstidende gjorde den 57-årige i retten opmærksom på, at der var tale om 'en politisk aktion', og ifølge mediets oplysninger spillede han en helt central rolle forbindelse med de landsdækkende blokader.

Jacob Forman, der er talsmand for foreningen, kan godt forestille sig, at kartoflerne blev aflastet på baggrund af en frustration over vejafgiften.

- De mellem store og de mindre virksomheder er jo direkte livstruet. Jeg har frygtelig ondt af de folk, siger han til Ekstra Bladet, og fortsætter:

- Vi (Foreningen Forandring Danmark, red.) er nødt til at vi fungerer ved lovlige midler osv., men jeg har stor forståelse for den store desperation.