Lastbil vælter på motorvej: Motorcyklist bremser for sit liv

En motorcyklist i Nonthaburi, Thailand kan takke sin hurtige reaktionsevne for, at han stadig er i live og ved fuld førlighed, skriver Daily Mail.

Manden var 21. marts ved at overhale en lastbil i et sving, da et sprængt bagdæk betød, at lastbilen fik overbalance og tippede faretruende indover ham.

Han var dog hurtig til at bremse ned, og undgik dermed på et hængende hår at blive mast under den 40 fods shippingcontainer, som lastbilen transporterede.

Praphas Phon-anan, der kørte i bilen bagved, filmede hændelsen med sit dashcam. Han var ved at følge efter motorcyklen i overhalingen, da uheldet indtraf.

- Jeg var meget chokeret, da jeg så lastbilen vælte lige foran mig. Jeg tør ikke tænke på hvad der kunne være sket, hvis jeg havde valgt at accelerere for at passere den, fortæller han.

Han mener ikke uheldet skyldes et sprængt dæk, men derimod at chaufføren havde for meget fart på i et skarpt sving.

- Lastbilchauffører skal være erfarne og meget forsigtige, for den slags uheld kan få uskyldige mennesker dræbt. Motorcyklisten og jeg var bare heldige denne gang, lyder det.

Lastbilchaufføren slap ifølge Praphas Phon-anan fra uheldet uden skrammer.