Lastbil viklet ind i højspændingsledninger

En lastbil har påkørt højspændingsledninger i den nordsjællandske by Kokkedal. Det har skabt trafikale udfordringer, hvor flere veje er spærret.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for TV 2 Lorry.

- Vi får en anmeldelse kl. 17.39. Energinet oplyser, at de har teknikere på vej, og at man skal holde sikkerhedsafstand.

- Derfor har vi afspærret Fredensborg Kongevej, Avederødvej og Fredstoftevej, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Politiet ved fortsat ikke, hvor længe de forventer at spærre vejnettet.

Potentielt strømsvigt

Der er tale om to store master, hvorfor det ikke kan udelukkes, at beboere i i området kan blive udsat for strømsvigt. Det er et forhold, som Energinet undersøger lige nu.

Derudover bekræfter Energinet over for TV 2 Lorry, at de har teknikere på stedet, der skal sikre at situationen ikke eskalerer.

Det står hen i det uvisse, hvordan lastbilen kom i karambolage med højspændingsledningerne.