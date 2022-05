Lastbilchauffør i opråb: - Det er faktisk helt til grin

Det er svært at finde pladser, når man som lastbilchauffør skal ind og holde hvil fra natten. Det betyder, at chaufførerne er tvunget til at tage bøde for ulovlig parkering

Det er ikke unormalt at se lastbiler, som er parkeret langs nedkørselsramperne ved de danske restepladser, hvis man kører på motorvejen efter klokken 20.

Og det er noget, som den 25-årige lastbilchauffør Kenni Bach fra Mariager kan genkende.

Ifølge ham er der overhovedet ikke nok parkeringspladser i Danmark. Og det gør det svært at være lastbilchauffør.

Bøde på 2000

Fra søndag aften og til fredag eftermiddag er Kenni Bach rundt på landevejene i hele Europa for at fragte gods frem og tilbage mellem sine kunder.

Det har han gjort, siden han tog sit lastbilkørekort.

Derfor har den 25-årige chauffør efterhånden også en del kilometer i bagagen og kan hurtig pege på, hvad det største problem ved at være chauffør er.

- Der er simpelthen ikke nok parkeringspladser i Danmark - det er faktisk helt til grin, lyder det fra Kenni Bach.

- Hvis du for eksempel har en kunde, som først åbner klokken syv eller otte om morgen, og jeg har derefter har 15 rådighedstimer - som jeg bliver nødt til at bruge fuldt ud for at være konkurrencedygtig - så kan du være helt sikker på, at alle parkeringspladser er optaget, når du skal holde til hvil omkring klokken 21-22.

Manglende pladser har resulteret i, at Kenni Bach 5. maj i år igen har måtte smide 2040 kroner i bøde for at parkere ulovligt ved rastepladsen Blankhøj ved Tilst.

- Jeg havde været inde på Ejer Bavnehøj, som ikke havde plads. Mit næste bud var Himmerland, som jeg på forhånd vidste heller ikke havde plads. Jeg havde ikke så mange andre muligheder end at parkere lastbilen, så den ikke generede for andre og så køre igen klokken fem næste morgen.

Det var sådan Kenni Bach parkerede, da der ikke var plads på restepladsen ved Tilst. Privatfoto

Stressende arbejdsmiljø

Kenni Bach har i dag et vognmandsfirma med fem ansatte, og for ham er det ikke unaturligt at få lignende bøder.

Alternativet er værre.

- Hele problematikken handler jo om, at der ikke er parkeringspladser nok. Alternativt var, at jeg den aften skulle have overskredet min køre-og hviletider for at finde et andet sted, og det havde givet en meget, meget større bøde, fortæller Kenni Bach.

- Allerede om morgen, når du starter den lastbil, kører tankerne med, hvor mon du kan få plads om aftenen. Det er utrolig hårdt psykisk.

I Tyskland er de - ifølge den garvede chauffør - godt i gang med at bygge store, betalende parkeringspladser, og lignende tiltag burde man kigge til i Danmark, mener Kenni Bach.

- Vi har allerede enkelte betalende steder i Danmark, og det jeg kan se, er, at de aldrig er optaget. De udenlandske chauffører vil ikke betale for det, og det giver plads til os andre.

- Hvis der er toilet og badefaciliteter, så vil jeg gerne betale. Og især hvis jeg er sikker på at få en plads. Sådan som situationen er nu, er ikke holdbar, slutter Kenni Bach.

Vejdirektoratet, der ejer restepladserne langs statsvejene, erkender, at der er et problem med pladsen på restepladserne.

- Vi ved, at der har manglet pladser, og det er også derfor, at vi netop er i gang med at udvide med 175 båse på ni forskellige restepladser, som åbner i år, siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder i i Planlægning og Myndighed hos Vejdirektoratet.

- Men er 175 båse nok?

- Udover de nye pladser, er der også forsøg i gang, hvor der bliver ændret på båsene, så der kan holde flere lastbiler på samme areal. Derudover ved jeg, at der også er private aktører, som er i gang med at kigge på at bygge betalte parkeringsområder rundt i Danmark.

- Er 175 båse, hvad de danske chauffører kan forvente at få ekstra fremover?

- Nej, det mener jeg ikke. Vi vurderer løbende behovet, men lige nu er der i den nye infrastrukturplan 2035 på nuværende tidspunkt politisk afsat penge af til 175 ekstra båse.

Mette Fynbo fortæller, at der er afsat 64 millioner til udvidelse af pladserne på de ni restepladser.