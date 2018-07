Lastbilchauffør til bilister: - Kør ordentligt eller bliv et tal i statistikken

18-årige Jimmi Raun langer i et opslag på Facebook ud efter danske feriebilister. Kør ordentligt eller bliv et tal i statistikken, lyder opfordringen

- #1 Min lastbil kører ikke hurtigere, fordi du ligger bagved og blinker med lyset.

Det er første punkt i Jimmi fra Viborgs opslag på Facebook, der i disse dage går viralt. I skrivende stund er det delt cirka 2300 gange, har fået mere end 2700 synes-godt-om-tilkendegivelser og flere hundreder kommentarer fra begge fløje.

- Jeg er ret træt af, når man kører ude på motorvejen, og vi ligger der en 5-6 lastbiler. Så er der mange, der bliver hidsige over, at vi kun kører 90 km/t og er tæt på hinanden, fortæller han til Ekstra Bladet og fremhæver, at det er ekstra voldsomt her i ferietrafikken.

Det er især det lange lys folk er glade for at bruge, som han ligeledes skriver som sit første punkt i svadaen mod de danske bilister.

- Hvis folk kommer ned fra en afkørsel, og ikke gasser op, men stadig kommer ud før mig, så er jeg nødt til at gasse ned. Og sådan fortsætter det ned gennem trafikken og så går det galt, forklarer Jimmi om de danske bilister.

Endnu har han ikke prøvet, at det har ført til uheld for ham, men en af hans venner, der også er lastbilchauffør kørte galt for tre uger siden.

Provokerer unødvendigt

Jimmi Raun fortæller også, at de bilister, der bliver provokeret over lastbiler på motorvejen, giver igen, når de først er kommet forbi eller skal overhales. Det sker enten ved, at de kører ind foran ham og trykker på bremsen, eller ved at sætte farten op under overhaling.

- Der er jo en lov og regel om, at når du lægger an til overhaling, så skal ham i højre bane bremse ligeså stille ned for dig, så trafikken glider bedre. Det er der bare ikke mange, der gør. Der går jo også længere tid før, at bilisterne kommer videre og trafikken glider igen, siger han lettere frustreret.

Det hedder accelerationsbane af en grund

Men det er ikke kun på motorvejen, at det går galt i Jimmis øjne. Særligt tilkørende til motorvejene bærer også deres skyld for, at trafikken ikke glider. Han opfordrer til, at bilister der kommer fra en tilkørsel, gasser op til 110 eller 130 alt afhængigt af, hvad der er lovligt, så de kan komme ud foran lastbilerne.

- For kommer I ud bagved, så skal I til at bremse ned, for at køre udenom og gasse op.

Det er vel også derfor, at det hedder en accelerationsbane?

- Der er mange bilister, der ikke forstår det. Folk tror bare, at der er en bane på lige fod med motorvejssporene.

Flere spor er ligegyldigt

Umiddelbart kunne det lyde som om, at løsningen på den svingende kørsel på de danske motorveje kunne løses med flere vejbaner. Ikke hvis du spørger Jimmi. For de fleste folk koncentrerer sig kun om egen kørsel. Men denne gang er det ikke de tilkørende fra accelerationsbanen, der får høvl, men dem i inderste vejbane.

- Hvis der kommer nogen i tilkørselsbanen, så er der nogen i sporet, som de skal ud i. I stedet for at tjekke om de kan åbne vejbanen ved at trække til venstre er de fuldstændig ligeglade og fortsætter i samme tempo – og så kommer vi til at bremse. Så hvis der er frit i venstre - træk ud. Så kommer trafikken til at glide meget nemmere.

Forstår du ikke godt de bilister, der bliver irriteret, når der ligger to lastbiler side om side og kører elefantkørsel?

- Jo, det er der også en særlig grund til. Det er, at ham i højre spor ikke giver plads. Man skal give plads og sænke farten, som der står i reglerne.

I Tyskland hjælper lastbilerne hinanden, når de overhaler, ved at give et blink for at signalere, at der er plads – er det også sådan i Danmark?

Det er der en del, der gør i Danmark – men også mange, der ikke gør.

Har du en opfordring til dine kolleger i det danske land?

Hjælp nu folk med at komme ind. Giv et lille blink, så er det er nemmere at få trafikken til at glide.

