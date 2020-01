Lastbilchaufføren Daniels trick stoppede politijagt

31-årige Daniel Johansson fra Gävle i Sverige er lastbilchauffør og kører for det meste med tømmer i sin 24 meter lange lastbil.

Tidligt mandag morgen 20. januar kørte han ved Bondarvet tæt ved byen Avesta, da han fik øje på noget længere fremme.

- Det så ud som om en personbil forsøgte at køre fra politiet, fortæller Daniel Johansson til svenske Aftonbladet. Også det svenske medie dt.se har skrevet historien.

Det var så tidligt om morgenen, at det stadig var mørkt. Men alligevel stod det ret hurtigt klart for den 31-årige lastbilchauffør, at det var en biljagt, han var vidne til længere fremme på vejen.

Spærrede vejen

Den flygtende personbil kom ræsende i høj fart med politiet lige i hælene i retning mod Daniel Johansson. Og da var det, han kom i tanke om, at politiet måske godt kunne bruge hans hjælp.

- Jeg parkerede lastbilen tværs over vejen, så det blev som en lille afkørselsvej ud mod en mark, siger Daniel Johansson til Aftonbladet.

Trods Daniel Johanssons improviserede afspærring forsøgte flugtbilisten alligevel at snige sig uden om lastbilen. Men det lykkedes ikke, og i stedet endte han ude på marken, præcis som lastbilchaufføren havde forudset. Her var jorden så blød, at chaufføren i flugtkøretøjet ikke kunne køre videre.

- Politiet fløj ud af deres biler og greb manden på marken, fortæller Daniel Johansson.

Halvanden times jagt

'Tak som ind i helvede', sagde betjentene ifølge Daniel Johansson til ham efter den brat afsluttede politijagt. De fortalte desuden, at jagten faktisk havde stået på i halvanden time.

- Det føles godt, at ingen civile kom til skade, og at han slap for sømmåtten. Man ved aldrig, hvordan det går, når folk kører på sømmåtte, siger Daniel Johansson, der ser det som en selvfølge, at han greb ind og hjalp politiet, da han kunne.

- I mit hoved gjorde jeg intet specielt. Man skal hjælpe, hvor man kan.