Latifas søn er blevet mobbet i et år: Nu skal han skifte skole

Gennem et år er Latifa El Bouyahyaouis søn blevet mobbet. Nu er det endt med, at moderen søger skoleskift

Egentlig gik Latifa El Bouyahyaouis 12-årige søn på den internationale skole i Hellerup. Her foregår undervisningen på engelsk, hvilket hun mente ville være ideelt, hvis han skal på universitetet.

Men sidste år fandt hun ud af, at han skulle skifte skole.

- Vi taler flydende dansk herhjemme, men når det kom til det skriftlige ville jeg gerne have, at han blev bedre. Nok er engelsk vigtigt på universitetet, men på gymnasiet skal han jo klare sig på dansk, så vi fandt ud af, at han nok måtte skifte skole, siger hun.

Valget faldt på Utterslev Skole i Københavns nordvestkvarter. Et valg der siden er blevet et mareridt for familien.

I et år er hendes søn nu blevet udsat for mobning. Han er blevet filmet, mens han er blevet slået, og efterfølgende er det delt på sociale medier. Han har fået buksevand. Han er blevet mobbet og ydmyget. Og han er blevet overfaldet uden for skolen i en grad, så Latifa El Bouyahyaoui ikke har set anden udvej end at politianmelde det. Ekstra Bladet er i besiddelse af dokumentation herfor.

Fra start har Latifa El Bouyahyaoui indberettet episoderne til Utterslev Skole, men nu et år efter ser hun ikke anden udvej end at lade ham skifte skole.

Siden efterårsferien har sønnen været taget ud af klassen. Han tør ikke gå ned i skolegården i frikvarteret, og skolen har meddelt, at den hårde gruppe skal 'hegnes' ind, mens Latifa El Bouyahyaouis søn holdes væk.

I stedet sidder han alene med én lærer tre timer om dagen, og han bliver fulgt til og fra skole af et voksent familiemedlem.

- Skolen har sagt, at den ikke kan garantere for hans sikkerhed, siger Latifa El Bouyahyaoui.

Frygt

Selv derhjemme er han blevet antastet, så han ikke tør gå ned at lege uden, at en voksen følger med.

Af frygt for repressalier ønsker hun derfor heller ikke navnet på sønnen frem, men historien er så vigtig at få frem, mener hun, så hun har selv valgt at stå frem med ansigt og navn.

Efter en epiosode i september har hun besluttet, han skal ud af skolen.

- Han kom grædende hjem. Han havde fået en ny taske efter sommerferien, og den var blevet revet itu. Han havde åbenbart forsøgt at stikke af, men én havde fået fat i tasken og fået ham revet ned, hvorefter de sparkede på ham. Dér besluttede jeg, at han skulle skifte skole, og det skulle jeg have gjort for lang tid siden, men jeg er hele tiden blevet lovet, at tingene skulle ændre sig. Det er bare ikke sket, siger hun.

Latifa El Bouyahyaoui har meddelt Utterslev Skole, at hun ønsker, at sønnen skifter skole hurtigst muligt. Det er ikke sket endnu. Hun har selv forsøgt sig hos to andre skoler - der var ikke plads, og på privatskoler er der kø for at komme ind - herunder sønnens tidligere skole.

Imens har hun hyret privatundervisning. To timer om ugen bliver han undervist ud over de tre timer, han dagligt får i skolen. Desuden er han begyndt hos psykolog. Latifa El Bouyahyaoui føler sig magtesløs. Hun forstår ikke, hvorfor det er hendes søn - offeret - der skal lide:

- Der skal ske noget nu. Men det virker til, at de andre skoler ikke vil have ham ind, fordi han er blevet mobbet. Vi er faktisk der, hvor det ville være lettere, hvis han blev smidt ud af skolen, fordi han ikke har opført sig ordentligt. Så ville de være tvunget til at tage ham.

Beklager forsinkelse

I Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen står der:

'En elev, over for hvem der anvendes magt for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, jf. stk. 3, kan af det undervisende personale omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.’

Latifa El Bouyahyaoui har givet Københavns Kommune og skolen fuldmagt til at udtale sig i sagen. Ekstra Bladet har i den forbindelse sendt ni spørgsmål til kommunen. Skolen svarer på to.

På spørgsmålet om, hvorfor skolen ikke har gjort noget, oplyser Skoleleder på Utterslev Skole Ulla Jensen i et skriftligt svar:

'Mobning og dårlig trivsel bliver altid taget dybt alvorligt. I den konkrete sag blev der allerede i februar igangsat et intensivt inklusionsforløb, som blev intensiveret efter sommerferien. Derudover har der været en indsats på alle niveauer for at fremme trivslen på hele årgangen.'

'Hvorfor isolerer man drengen, og frygter man for hans sikkerhed?'

'I efteråret bliver ledelsen opmærksom på flere tilfælde af helt uacceptabel adfærd, hvilket der skolen handlede på baggrund af. Efter forælderens ønske bliver der igangsat et skoleskift, som desværre trækker lidt ud, men nu er faldet på plads. Skolen har være klar til, at barnet skulle være i sin klasse – hvor der selvfølgelig er sikkert at være for alle elever, men det har forælderen ikke ønsket, og derfor er der aftalt eneundervisning. Det er ikke en god løsning, og jeg håber, at barnet med skoleskiftet får en normal hverdag, og skal beklage, at der skulle gå godt en måned, før det faldt på plads. '

