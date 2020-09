Latterligt få sager: - Forfærdeligt belastende

Mens hundredvis af kvinder lige nu fortæller om sexchikane i mediebranchen, er virkeligheden, at der stort set ikke er nogen sager, som ender med en dom.

Det fortæller Anette Borchorst, professor, Aalborg Universitet, som er medforfatter til bogen Seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hun fortæller, at der har været cirka er to sager om året ved de civile domstole omkring sexchikane de seneste år.

- Vi er blevet overrasket over, hvor få sager, der har været de senere år, siger Anette Borchorst.

Artiklen fortsætter

150 sager på 30 år I bogen har vi analyseret 150 sager om seksuel chikane siden 1980’erne. Det omfatter 71 civilretlige sager, hvor nogle omfatter flere krænkede, og en del af dem er anket og dermed behandlet ved flere instanser. Dertil kommer 13 sager ved Tvistighedsnævnet, der behandler sager om elever og praktikanter, 10 ved Ligestillings/ 172 Ligebehandlingsnævnet, 55 arbejdsskadesager, for perioden vi har søgt aktindsigt i (2010-2015), og en enkelt sag ved faglig voldgift. Et stort antal sager om seksuel chikane bliver forligt, men disse sager registreres ikke, og relativt få personer er involveret i dem. Kilde: Seksuel chikane på arbejdspladsen Vis mere Luk

Men grunden til, at der er så få sager, er blandt andet, at en lang række sager ender i forlig.

- Og en del af sådan et forlig er ofte, at det er fortroligt, siger Anette Borchorst.

Store konsekvenser

Hun fortæller samtidig, at der er store konsekvenser ved tage sagerne til domstolene, og derfor er det ofte i alle parters interesse, at der i stedet kommer et forlig.

Under researchen til bogen har hun blandt andet set et eksempel på, at det i en retssag blev hevet frem, at en kvinde havde mistet et barn, og derfor var konklusionen, at hendes reaktioner blandt andet handlede om det.

- Det er forfærdeligt belastende at gå igennem de sager. Man bliver testet på, hvordan man har været klædt. Og om man selv har lagt op til noget. Derfor frarådes det også, at man har sin familie med i retten, fordi det kan være dybt belastende at skulle gennemgå disse ting foran eksempelvis sine forældre, siger hun.

I går kom det frem, at 701 kvinder i mediebranchen har underskrevet en støtteerklæring til Sofie Linde, der i forbindelse med Zulu Awards fortalte, at en stor tv-personlighed havde sexchikaneret hende, da hun var ung.

Ifølge Anette Borchorst er Sofie Lindes eksempel det typiske:

- Det er jo ikke alle mænd. Der er en mindre gruppe mænd, som gør det igen og igen. Det typiske eksempel er Sofie Linde-situationen: En ældre magtfuld mand og en ung kvinde. Hun sagde fra, men det kan være meget svær at sige fra, hvis man er ung praktikant eller medarbejder, og man står over for en magtfuld mand.

- Vi ved, at det primært er de yngste, som det går ud over. Det handler om to ting. Dels er de unge og måske attraktive, dels er de nye på arbejdspladsen, siger hun.