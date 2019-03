Laudrups kendis-kro overrasker positivt

Kendis-stedet Falsled Kro leverer for første gang i nyere tid overskud

For så vidt er det svært at fylde flere kendisser, hovedrige og adelige ind i en forretning, end når det kommer til ejerkredsen bag Falsled Kro på Fyn, men noget tyder på, at det har været en god idé.

I hvert fald kan investorkredsen notere det første overskud i nyere tid.

Det afslører et spritnyt regnskab for selskabet.

I slutningen af 2017 overtog brødrene Mikael og Jacob Grønlykke, som er anden generation af Løgismose-koncernen, kroen. Løgismose blev sammen med Meyers solgt til kapitalfonden IK Investment Partners i 2014.

Med ejerkredsen bag Falsled Kro fik de blandt andre: Tidligere Mærsk-formand Michael Pram Rasmussen, godsejer, kammerherre og ven af kongehuset Jørgen Skeel, Mærsk-arvingen Camilla Bredholdt, lensgreve og en af Danmarks største jordbesiddere Bendt Tido Hannibal Wedell, pladekongen Michael Ritto, reklamemanden Jan Duckert og Michael Laudrup, tidligere træner og fodboldspiller.

Mad med millioner

Holdet har nu vendt de røde tal på bundlinjen til at være sorte. Således er bruttofortjenesten steget fra 13,3 millioner kroner til 15,5 millioner kroner, og samlet leverer selskabet et overskud på 604.181 kroner mod minus 128.586 kroner året før. Altså en forbedring på 727.767 kroner.

Pengene er røget i kassen, der nu bugner med 25,5 millioner kroner.

Siden 2018 har det været muligt at tage en vandflyver til kroen, alligevel er det lykkedes Michelin at komme uden om restauranten såvel i år som sidste år - den er dog nævnt, som et godt sted i Michelin-guiden.

