Laura fik 13 ufrivillige aborter: Så skete miraklet

14 gang er angiveligt lykkens gang.

Laura Worsley fra den engelske by Kenilworth har sammen med sin mand, Dave, prøvet at få et barn sammen siden 2008.

Det har dog budt på 13 ufrivillige aborter, men nu kan parret endelig kalde sig for forældre.

Den historie bringer BBC.

Da Laura Worsley for første gang kunne fortælle sin mand, at hun var blevet gravid tilbage i 2008, stod de begge og græd af glæde. Men få uger efter fik hun en ufrivillig abort, som tog hårdt på dem. Deres læge fortalte dem, at det desværre ikke var unormalt, så parret valgte at forsætte.

Efter fjerde ufrivillige abort blev Laura henvist til en fertilitetslæge ved University Hospital of Coventry & Warwickshire's Biomedical Research Unit.

Her opdagede lægen, at hun led af antifosfolipid syndrom, som betyder, at kvinder har svært ved at holde på fosteret.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre med mig selv. Heldigvis støttede Dave mig igennem det.

- Jeg lever for at få et barn, og jeg har brugt mange år på det. Hvis det ikke er muligt, kan jeg ikke se meningen med livet, siger Laura Worsley til BBC.

Skrækkeligt

Trods den forfærdelige nyhed valgte Laura og Dave at fortsætte med at blive gravide.

Men hver gang at Laura blev gravid, holdt det ikke længere end få uger. Hun prøvede kun to gange at være gravid i 12 uger.

- Vi gjorde alt, som lægerne bad os om. Jeg fik medicin og gik til undersøgelser, siger hun.

Der skulle 13 ufrivillige aborter til før at lykken endelig tilsmilede parret.

Laura Worsley var blevet ordineret steroider af sin læge, som skulle undertrykke hendes immunforsvar, så hun måske kunne holde på fosteret.

Og det hjalp,

- Vi fortalte det ikke til nogen, at vi var gravide for 14. gang. Vi troede ikke selv på det, fortæller Laura Worsley.

Men ugerne gik, og Laura havde ikke fået en ufrivillig abort. Efter 30 uger gik vandet, og en lille pige blev født ved kejsersnit på hospitalet.

De døbte hende Ivy.

Den lille familie måtte blive på hospitalet i 11 uger, før at de blev udskrevet.

- Jeg kigger på min lille pige og tænker, at det er et mirakel. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, at det er mit barn, siger Laura Worsley.

Ivy er en sund og rask pige.