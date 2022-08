Laura har gået rundt med brækket næse i over et år - uvist hvornår hun bliver behandlet

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.



Det kan hurtigt blive nødvendigt at væbne sig med tålmodighed, hvis man skal behandles i Danmark.

Ekstra Bladet har tidligere berettet om lange ventetider til behandling - der er Oliver, der venter 11 år hos Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, Martin og Rasmus der begge venter 14 år til samme sted, og Margith med invaliderende hovedpine, der venter to år på hjælp hos Hovedpineklinikken.

Men problematikken gør sig gældende i mange områder af det danske sundhedsvæsen.

Skal opereres

20-årige Laura Christiansen brækkede i april 2021 sin næse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Laura brækkede næsen, da hendes to-årige lillebror kom til at slå sit hoved ned i hendes næse. Foto: Linda Johansen

I første omgang konstaterede skadestuen, at den ikke var brækket, men et besøg hos en øre-næse-hals læge et par uger efter viste det modsatte.



Derfor fik Laura en henvisning til en konsultation på Køge Sygehus, hvor hun kom til den 17. februar - ni måneder efter hun brækkede næsen. Her konkluderede de, at næsen skal opereres. Men hospitalet kan ikke sige, hvornår det kan lade sig gøre.

- Det eneste, jeg har fået at vide, er, at der er andre foran mig, der har stået på venteliste i to år, siger Laura Christiansen.

- Jeg synes, det er totalt brutalt, at man skal vente så længe.

Mange gener

Som konsekvens af, at næsen aldrig er blevet behandlet, går Laura rundt med en skæv næse, ligesom hun også oplever mange gener i det daglige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Laura arbejder til daglig som maskot i BonBon-Land og den brækkede næse har givet hende udfordringer med at bære det nødvendige kostume. Foto: Linda Johansen

- Da det var koldt udenfor, gjorde det ondt i min næse, hver gang jeg gik ud. Hvis jeg har briller på, mundbind på, pudser næse, eller nogen kommer til at røre den, gør det ondt.

- Det er ubehageligt at man kan gå og have så mange gener og skulle vente så længe, siger Laura Christiansen.

Kun muligt på Køge Sygehus

Hun fortæller, at Køge Sygehus har oplyst, at operationen kun kan udføres hos dem, og derfor kan hun ikke benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg.

- Jeg forstår ikke, at man betaler penge til sundhedssystemet, og at man så ikke engang kan få behandlet det, man har brug for.

'Folk er desperate'

Niels Jørgen Langkilde er landsformand i Patientforeningen, og han er særdeles bekendt med de lange ventetider for danske patienter.

- Det er en klassiker, at folk ringer herind for at spørge, hvor de kan komme hurtigere til, eller hvor de kan tage hen og få ordnet noget i udlandet. Folk er desperate, beretter Niels Jørgen Langkilde.

Store konsekvenser

Han fortæller, at de lange ventetider medfører, at nogle bliver mere syge, og at nogle mister deres arbejde. Ligesom at de lange ventetider også ofte går ud over de pårørende, der må tilsidesætte mange af deres egne gøremål for at hjælpe den syge.

- Det er helt uacceptabelt, og vi ser, at den løsning, der må til, er, at man begynder at give folk nogle valgmuligheder, så de kan gå et andet sted hen og få behandling, fortæller landsformanden.

Flere kræfter

Han mener blandt andet, at de private behandlingstilbud og udlandet skal kunne tage flere patienter.

- Alt, hvad der kan lette trykket, skal i spil.

I Patientforeningen sætter de alle kræfter ind for at nedbringe ventelisterne.

- Vi løber Folketingets medlemmer på dørene, vi skriver indlæg, laver notater, henvender os til ministre og steder, hvor vi kan se, det kan påvirkes, siger Niels Jørgen Langkilde og slår fast:

- Vores sundhedssystem kører meget dårligt.