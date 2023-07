Lauritz solgte taske - som de ikke havde

Møgsagerne står i kø hos Lauritz.com.

Siden januar har Ekstra Bladet gang på gang beskrevet, hvordan virksomheden, der nu er under rekonstruktion, har taget kunders penge som gidsel.

Nu er den atter gal. Denne gang har auktionshuset solgt en taske, der slet ikke var på auktion.

- Jeg er megagal, jeg er rasende, og jeg føler mig som en kæmpe idiot, siger Sascha Gydesen, køberen af den fiktive taske.

Jesper Lunau har ventet dagevis på at få sine penge fra et salg på Lauritz.com. Han er langtfra den eneste Auktionshus skylder Jesper 19.000 kroner: - Det er et tillidsbrud

Hammerslag, men ...

Lad os spole tiden tilbage til 30. maj.

Efter at have sparet op til en lækker taske beslutter Sascha Gydesen sig for at byde 2400 kroner på en Louis Vuitton-taske på Lauritz.com.

Auktionen vinder hun, men tasken får hun ikke. Lauritz.com har den nemlig slet på auktion, skriver de i en mail dagen efter.

Annonce:

- De ville føre pengene tilbage. Jeg tænkte, at det var fint og bare var en fejl. Men så læste jeg nyhederne samme dag, hvor jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste, der manglede mine penge, siger Sascha Gydesen.

Tasken var hentet

I dagene efter får Sascha kontakt til 'sælgeren' af tasken, hvis identitet Ekstra Bladet er bekendt med.

Hun fortæller, at hun allerede måneder forinden hentede den, fordi hun ikke ville sælge den gennem Lauritz.com.

Alligevel skriver Lauritz.com til sælgeren 31. maj, at køberen, Sascha, har fortrudt købet. Det var ikke tilfældet.

Direktør Mette Rode Sundstrøm beklager over for Sascha. Foto: Philip Jacobi Zahle

Tilbage står blot, at Sashca har købt og betalt for en taske, som Lauritz.com slet ikke har haft.

Hvor er pengene?

Trods gentagne henvendelser lykkedes det ikke Sascha at få sine 3295 kroner igen, svarende til taskens pris plus forsendelse og gebyr.

- Jeg tænker, det er bevidst fra deres side, og jeg tør ikke tænke på, hvor mange andre der har oplevet det.

Auktionshuset, der mildt sagt står i økonomisk lort til halsen, er nu gået i rekonstruktion og har fastfrosset Saschas og andre kunders penge..

Annonce:

- De har ventet på at gå i rekonstruktion, så de kan fastfryse mine penge, tror jeg. Jeg er så gal, siger Sascha Gydesen.

Surtfortjente penge

For Sascha Gydesen er de 3295 kroner ikke bare et greb i lommen.

Sascha Gydesen havde sparet op til tasken på billedet. Hun fik den dog aldrig, ligesom hun stadig mangler sine penge. Bemærk, at tasken blev sat til omsalg. Skærmbillede

Derfor gjorde det ekstra ondt, da hun fik at vide, Lauritz.com var gået i rekonstruktion.

- De gør jo alt for at komme uden om at betale. Min sag er jo bare, at jeg slet ikke har solgt eller købt en rigtig vare. Jeg føler virkelig, det er udspekuleret.

- De kunne jo bare føre pengene tilbage. Det er dem, der har lavet en fejl. Det er så ulækker opførsel fra deres side, raser hun.

Afviser interview

For at det ikke skal være løgn blev den taske, som Sascha havde købt, sat til omsalg på Lauritz.com.

Denne gang løb auktionen på den fiktive vare dog ud i sandet uden hammerslag.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Mette Rode Sundstrøm, direktør i Lauritz.com, men det afviser hun.

I stedet har hun sendt et skriftligt svar, som du kan læse herunder.