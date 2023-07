Har du penge i klemme hos Lauritz.com? Så vil vi gerne høre fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Så gik den ikke længere. Lauritz.com indgiver konkursbegæring.

Det skriver auktionshuset selv i en selskabsmeddelelse.

Det sker på selskabets egen anmodning, eftersom det ikke har været muligt at finde en løsning under rekonstruktionen.

Af selskabsmeddelelsen fremgår det også, at fem datterselskaber desuden er begæret konkurs.

Henrik Selchau Poulsen er udpeget som skifterettens kurator. Han vil fortsat arbejde for at finde købere, så auktionshuset kan fortsætte driften.

Indstiller drift

'Under rekonstruktionsperioden er der indledt konstruktive dialoger med flere mulige købere, og kurator forventer at fortsætte dialogen og forhandlingerne, i forventning om at det vil være muligt inden længe at indgå en aftale, som kan sikre, at aktiviteterne i Lauritz.com kan fortsætte under et nyt ejerskab,' lyder det.

Alle aktiviteter i auktionshuset er foreløbig indstillet. Derfor vil det ikke længere være muligt at indlevere varer til auktion, ligesom alle auktioner er sat på hold.

'Det er indtil videre ikke muligt at henvende sig i auktionshusene. Kunderne i Lauritz.com vil modtage særskilt information om, hvad konkursen indebærer for dem,' slutter meddelelsen.

Ekstra Bladet har set en mail, som skifteretten har sendt til en kunde. Heraf fremgår det, at skifteretten har overtaget Lauritz.coms gældsbog, og at kundens krav således allerede er registreret.

Kaos, kaos, kaos

Ekstra Bladet har dybdegående afdækket, hvordan kunder på stribe har måttet vente på at få deres penge fra Lauritz.

Senest fortalte Louise Frost, hvordan auktionshuset havde mistet hendes arvestykke. Men ikke kun private kunder har haft problemer med Lauritz.com. Også Danmarks Indsamling har et mellemværende med auktionshuset, som skylder dem over 850.000 kroner fra indsamlingen i februar.

28. juni gik auktionshuset i rekonstruktion for at sikre selskabets drift, mens man forsøgte at sikre ny kapital eller finansiering. Kort tid efter fyrede auktionshuset så en tredjedel af medarbejderne - 40 i alt - i en spareøvelse.

Torsdag udsendte den daværende kurator en redegørelse for økonomien i Lauritz.com. Heraf fremgik det, at auktionshuset har en gæld på svimlende 148,6 millioner kroner. Omkring en tredjedel - 50 millioner kroner - af kravet tilhører kunder.