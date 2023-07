Lauritz.com-kunder reagerer: - De leger med menneskers liv

Så gik den ikke længere. Tirsdag formiddag fik alle de kunder, som Lauritz.com skylder penge, den samme mail. Lauritz.com er blevet erklæret konkurs og dit krav er 'registreret'.

Mens ejerne er i flyverskjul, er kunderne efterladt tilbage uden penge i sigte.

Ekstra Bladet har talt med fire kunder, som ikke længere har store forhåbninger om at få deres penge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Privatfoto.

Anne Mandal - mangler 22.500 kroner

- Pengene skulle have været brugt på en sommerferie her til min 40-års fødselsdag, siger Anne Mandal til Ekstra Bladet.

- Jeg skulle have været ud at rejse med min søn, så jeg havde solgt nogle smykker i rigtig god tid, så vi var sikre på at kunne komme afsted.

Anne Mandal er langt fra tilfreds med, hvordan auktionshuset har behandlet hende og hendes ting. Hun forklarer, at hun oprindeligt fik at vide, at hun ville få sine penge inden for 35 bankdage.

Annonce:

Kort efter hendes ting var blevet solgt, fik hun imidlertid en ny mail, hvori der stod, at der kunne gå over 60 dage, før hun ville se pengene tikke ind på sin konto.

- Jeg synes, de sælger folks ting under falske forudsætninger, siger Anne Mandal.

Ifølge en ekspert, som Ekstra Bladet har snakket med, er der efter konkursbegæringen ikke gode udsigter for Lauritz.com's kunder, som har penge til gode fra virksomheden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Privatfoto.

Jessika Carlestam - mangler 32.000 kroner

Jessika Carlestam havde som 57-årig besluttet at starte på sygeplejerskeuddannelsen. Men med tre børn og en husleje, der skal betales, er det dog ikke en helt nem opgave.

- Jeg var nødt til at sælge flere af mine gamle smykker for at få råd til at kunne tage uddannelsen, forklarer hun.

Men efter at smykkerne var blevet solgt i starten af 2023, var der pludselig stilhed fra Lauritz.com

- Jeg har ringet og ringet og skrevet og skrevet, men jeg har bare fået standardsvar. Der er ikke så meget, jeg kan gøre, siger Jessika Carlstam.

Annonce:

- Det er menneskers liv, de leger med. Forhåbninger og fremtid.

Hun håber på, at situationen hos Lauritz.com kan fungere som en lektion for andre virksomheder.

- Det nytter ikke noget at straffe nogen, for det ændrer jo ikke på noget. Det her skal bare ikke ske igen, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Privatfoto.

Cliff Hansen - mangler 6600 kroner

28. Juni søgte Lauritz.com rekonstruktion. Cliff Hansen havde kort forinden sat flere ting til salg hos auktionshuset, men selvom han reagerede hurtigt kunne han ikke nå, at redde dem.

- Da vi fik meddelelsen, om at de var røget i rekonstruktion, skyndte jeg mig at hente det, jeg kunne. Men der var tre ting, som jeg ikke kunne få tilbage, fordi at de var blevet solgt, beskriver han.

De tre overskydende varer var masker fra prins Henriks samling, der solgte til 2200 kroner stykket. De penge har Cliff Hansen stadig ikke modtaget, og der var ikke meget hjælp at hente hos Lauritz.com.

Annonce:

- Jeg ringede til dem, da vi fik brevet om, at de var gået i rekonstruktion. Som almen borger forstår man jo ikke halvdelen af sådan et brev. Men jeg fik bare at vide: ’Det er jo også vanskeligt, hvis vi skal forklare, hvad det indebærer til hver kunde, som ringer,' fortæller han.

Cliff Hansen regner ikke med, at han får sine penge at se igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Privatfoto.

Sandra Frederiksen - mangler 900 kroner

Da Sandra Frederiksen indleverede to lysestager til Lauritz.com fortæller hun, at hun fik at vide, at der kunne gå 30 til 60 dage før hun fik pengene.

- Så sagde jeg, ’det er jo ligemeget, bare jeg får dem’, og de svarerede ’ja ja, det gør du selvfølgelig', siger Sandra Frederiksen.

Hun forklarer, at lysestagerne blev vurderet til 2000 kroner, da hun indleverede dem, men at de kort tid efter blev solgt til 900. De penge har hun dog stadig til gode at se en krone af.

- Hvis de havde advaret mig, havde jeg ikke sat dem til salg. De kunne godt have været mere åbne og påpasselige omkring situationen, siger Sandra Frederiksen.

- Jeg synes ikke, at det er særlig fedt at blive taget ved næsen på den måde.

Lauritz.com har ikke ønsket at kommentere på sagen men henviser til pressemeddelelsen, som de offentliggjorde tirsdag, vedrørende konkursen.