Lauritz.com lukker showroom

Kriseramte Lauritz.com meddeler, at deres showroom i Nivå lukkes i forbindelse med rekonstruktionen

Det kriseramte auktionshus Lauritz.com må gå drastisk til værks for at undgå konkurs.

Onsdag søgte virksomheden om rekonstruktion, og som led i dette lukkes deres showroom nu i Nivå. Det skriver de i en pressemeddelelse.

'I forbindelse med at Lauritz er i rekonstruktion, har vi som et led i nedskæringerne lukket vores showroom i Nivå. Der vil være åbent for udlevering af varer hver tirsdag hele juli fra kl. 11-15,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Lukningen kommer imidlertid ikke som en overraskelse. I forbindelse med rekonstruktionen annoncerede Lauritz.com, at der skal tages hul på nedskæring i udgifter. Det vil komme til at koste flere afdelinger livet.

Der skal også skæres på lønudgifterne.

Selskabet varsler, at en mere detaljeret plan bliver udsendt senere.

Formålet med rekonstruktionen bliver at sikre selskabets drift, mens der findes ny kapital eller finansiering af Lauritz.com.

Tre veje ud

Ekstra Bladet har tidligere i dag beskrevet, hvordan der ifølge selskabets direktør, Mette Rode Sundstrøm er tre veje ud af krisen for auktionshuset.

Første mulighed er, at nogen skal købe sig ind i ejerkredsen. Anden er refinansiering. Og den tredje er et fuldt salg af Lauritz.com.

Kriseplanen involverer imidlertid også, at kunder, som har ventet længe på deres penge, skal vente endnu længere.

Det gør ondt, men det er nødvendigt

Som følge af en rekonstruktion oplyste Lauritz.com, at virksomhedens gamle kreditorer fastfryses i en given periode.

'I Lauritz.coms tilfælde er konsekvensen, at gamle udeståender til vores sælgende kunder, hvor køberen har betalt inden rekonstruktionens indledning, fastfryses i rekonstruktionsperioden,' skrev virksomheden i en pressemeddelelse.

Det betyder, at virksomheden kan drive forretningen videre i håbet om at skrabe penge sammen til 'indfrielse af de gamle udeståender'.

- Jeg kan godt forstå, hvis vores sælgere, vi skylder penge, er sure, vrede og skuffede. Det er selvfølgelig noget, der gør ondt. Men det er nødvendigt, siger Mette Rode Sundstrøm til TV 2.

Ifølge Mette Rode Sundstrøm vil fremtidige kunder blive garanteret deres penge inden for tre uger.

Advokat Teis Gullitz-Wormslev, der er udpeget som rekonstruktør for virksomheden, oplyser dog til TV 2, at der er op til et års udsigter for dem, der frem til i dag ikke har fået deres penge.

Ekstra Bladet har anmodet Lauritz.com om et interview med Mette Rode Sundstrøm, men fik i stedet tilsendt en kopi af den førnævnte pressemeddelelse og en instruks om at vende tilbage, hvis der blev brug for yderligere information.

Ekstra Bladet har derfor tilsendt endnu en anmodning, som Lauritz.com i skrivende stund endnu ikke har besvaret.

Bagerst i køen

Hvis auktionshuset ikke formår at komme på rette kurs, kan det dog se rigtig sort ud med at få sine penge igen.

- Hvis ikke man lykkes med rekonstruktionen, er der kun konkurs tilbage, og så er pengene jo tabt.

- Der står forbrugerne desværre meget ofte allerlængst tilbage i køen, da banker og andre kreditorer har sikret deres krav, sagde Martin Bruun-Houmølle, jurist hos Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet onsdag.

Tidligere har Forbrugerrådet frarådet forbrugerne at sælge varer hos auktionshuset.

For hvis man havner i suppedasen, kan det være svært at få sine penge igen, viser den bitre erfaring, også selvom Laurtiz.com forsikrer sine nye kunder om, at de nok skal se deres penge.

- Det er fint nok, at Lauritz.com siger det om de fremtidige kunder, der måtte komme i butikken. Men det har vi hørt dem sige før, hvor de så har udskudt, udskudt og udskudt udeståender, lød det fra juristen.