Laver Danmarks største 'puslespil': - Det er det ultimative

Til april slår et dansk museum for første gang nogensinde dørene op for en vaskeægte Tyrannosaurus rex, når Statens Naturhistoriske Museum i København åbner deres nyeste udstilling.

Allerede nu tårner det meste af udstillingens hovedattraktion, Tristan Otto, siger op i et af de nyrestaurerede lokaler på museet.

Den gigantiske dinosaur var ellers indtil for nylig udstillet på Naturhistorisk Museum i Berlin. Her blev den gigantiske dinosaur imidlertid pakket ned, og tirsdag ankom kasse efter kasse med de fysiske beviser på gigantens tid på jorden for 66 millioner år siden.

Siden tirsdag har museets konservator Abdi Hedayat og en gruppe på seks tyske eksperter arbejdet intenst med at samle de mange stumper til en dinosaur i fuld størrelse igen - et arbejde, der allerede ventes at være overstået fredag.

- Da man i sin tid fandt fossilet i Montana, tog det to år at udgrave det helt, og derefter tog det to år at samle det helt, siger Abdi Hedayat til Ekstra Bladet.

Altså betydeligt længere tid end nu, hvor det er blevet pakket omhyggeligt ned, og hvor det tyske hold er taget med og ved præcis, hvordan det skal samles igen.

De mange små dele til fossilet har været omhyggeligt pakket ned i store kasser med præcise markeringer af hver enkelt del samt en detaljeret skitse over, hvor hver enkelt del skal sidde. Foto: Linda Johansen

Kræver et specialiseret team

Da Ekstra Bladet torsdag var på besøg på museet, måtte de danske museumsfolk heller ikke bygge videre på fossilet, før de tyske eksperter atter var til stede. Dels af forsikringshensyn, og dels på grund af den kombination af ekspertiser, det tyske hold kommer med. Det er nemlig ikke kun konservatorer, men også en biolog, en arkitekt og en smed, der er med.

- Det er sådan et team, der skal til, for at man overhovedet kan håndtere sådan et skelet, siger han.

Hoften på dinosauren vejer alene mere end 200 kg, og det krævede derfor store overvejelser og præcision at få sat den på plads i fire meters højde.

Selvom de tyske eksperter altså har fuldt ud styr på, hvordan man skiller dinosauren ad og samler den igen, har Abdi Hedayat været med til at skille den ad og altså nu samle den igen. Og det er der en god grund til, forklarer han.

- Det, museerne handler om, er også i høj grad at indsamle viden og dele den med hinanden. Så der er ikke nogen, der sidder og tænker 'nu ved jeg, hvordan man samler en t-rex, og det må du ikke få at vide'. Så det er også derfor, jeg er blevet involveret i det.

Kraniet til dinosauren skal samles separat på dette stativ, og det bliver udstillet i et lokale ved siden af resten af fossilet. I stedet sidder der på fossilet en nøjagtig afstøbning af det rigtige kranium. Foto: Linda Johansen

Knogler til fælles

Abdi Hedayat har lang erfaring med at samle skeletter på museet lige fra mus til blåhvaler, og han har også samlet de øvrige dinosaurer, der bliver en del af den kommende udstilling på museet. For selvom han ikke har samlet en dinosaur før, kan han hurtigt se, hvad der skal sidde hvor.

- Det er mega fascinerende, at uanset om det er en dinosaur, en blåhval eller en gepard, man skiller ad og lægger i en bunke, så kan man stadig tydeligt se, hvad der eksempelvis er halshvirvler, hofte eller lårben. Formen, vægten og størrelsen er anderledes, men forbensknoglen på en t-rex er stadig den samme som den, der er i dine og mine arme, forklarer han.

- Så ligesom når vi andre samler et puslespil, kan vi finde en brik og have en anelse om, hvor den skal være?

- Ja, så tænker man, at den skal nok være der. Udfordringen her er dog, at det er sjældent, man finder en hel knogle. Man skal stykke knoglen sammen først, fordi de ligger i stumper og stykker, siger han.

Tristan Otto manglede torsdag formiddag stadig sit hoved, men dinosauren er komplet, når museet til april åbner dørene. Foto: Linda Johansen

Det samme er tilfældet med museets nyeste tyrannosaurus, hvor lårbensknoglen er limet sammen med mange forskellige dele. Og de dele var ved samlingen gået lidt fra hinanden, så det skulle samles igen.

- Det afgørende, når man limer det sammen igen, er, at man ikke bruger en lim, der er stærkere end materialet, for så risikerer man, at det går i mindre stykker, siger Abdi Hedayat.

'Hvad skal jeg nu?'

For Abdi Hedayat er det nærmest en drengedrøm, der går i opfyldelse, at han har fået muligheden for at bygge det mægtigste rovdyr, der nogensinde har været på jorden.

- Ligesom så mange andre var jeg meget interesseret i dinoer som lille, men så slipper man det, efterhånden som man bliver voksen. Men qua mit fag er jeg kommet tilbage til det igen, og det her er ligesom det ultimative. Så jeg går lidt og tænker, 'hvad skal jeg med resten af min karriere, når det her er overstået?', griner han.

Abdi Hedayat har ikke tal på, hvor mange skeletter han har samlet gennem tiden. Foreløbig har han dog kun samlet én t-rex. Foto: Linda Johansen

Selvom hovedattraktionen altså efter planen skal være færdig fredag, åbner udstillingen først 2. april. Inden da skal rammerne omkring udstillingerne være helt færdige i alle rum, så gæsterne får den fulde oplevelse.

I mellemtiden kan museets ansatte glæde sig til at vise gæsterne det nye trækplaster.

- Jeg synes, det er så fedt at kunne vise den til vores publikum. Det er lige meget, om man er dino-nørd, dyre-nørd eller ikke noget. Jeg tror, den appellerer til alle, for den er der ikke mere, den er så gigantisk, og den er større end noget andet, man kender, lyder det fra Abdi Hedayat.