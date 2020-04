Laver masker i pizzaovn

Dimo's Pizza i Chicago, Illinois, bruger deres pizzaovn til at producere ansigtsbeskyttelse til byens sygeplejersker. Ejeren håber, at forholdene ikke bliver de samme som i New York

I USA's tredjestørste by, Chicago, Illinois, er det et kapløb om at få produceret nok værnemidler til det trængende sundhedspersonale.

Det har fået ejeren af pizzariaet Dimo's Pizza, Dimitri Syrkin-Nikolau, til at gå ind i kampen ved at bage hovedbeskyttelse i restaurantens pizzaovn.

Det skriver BBC.

Dimo's Pizza har ligesom resten af statens barer og restauranter haft lukket sine indendørsarealer siden 16. marts og har derved mistet 70 procent af indtægten.

Men Nikolau så det som nødvendigt for at stoppe smitten.

Efter at han så, hvordan sundhedspersonale i New York begyndte at mangle værnemidler i alvorlig grad, ville Nilolau medvirke til, at det samme ikke skete i Chicago.

Dimo's medarbejder Marquisha Byrd, der studerer til sygeplejerske, er på vej med en ny sending masker. Foto: Dimo's Pizza

Efter at have skaffet sig nogle store akryl-plader begyndte Nikolau og hans medarbejdere at fremstille den efterspurgte ansigtsbeskyttelse.

Ved at opvarme plexiglasset kan det bøjes efter behov, og derefter fastsættes nogle stropper.

'Det er en hurtig proces. Det er samme princip, om jeg skal skære en pizzaslice eller akrylplade,' siger Dimitri Nikolau til BBC.

9. april blev der meldt om 6.619 smittede i byen og 196 døde.

Mens værnemidlerne endnu ikke er løbet tør i byen, er det usikkert, hvor fremtidens værnemidler skal komme fra, og hvornår man løber tør. Situationen bliver af embedsmænd fra staten beskrevet som 'det vilde vesten'.