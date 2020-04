Laver millionhandler fra sit skur

- Min mor gennemgår en svær tid og har brug for behandling på Skejby Sygehus fem dage i ugen. Derfor holder jeg mig til mit skur.

Ordene kommer fra foredragsholderen og eventmageren Henrik 'Røde' Jensen, som i 2006 blev verdensberømt som 'manden, der skaffede Bill Clinton til Frederikshavn'. Han skal ikke risikere at blive smittet og give corona videre til sin mor.

Trods coronakrisen sidder eventmageren aktuelt nede i sit skur i baghaven og arbejder på både politiske verdensstjerner og Hollywood stjerner, men hvem vil Henrik 'Røde' Jensen ikke ud med.

- Det er en meget langsommelig proces. Det tager cirka et og to år, fra jeg går i gang, til personen står her - og der er en del millioner i spil - så jeg har ikke sagt for meget, smiler den hemmelighedsfulde nordjyde.

Henrik 'Røde' Jensen har i over 30 år været selvstændig eventmager. I 2006 fik han sit gennembrud, da han fik Clinton til Danmark. Foto: René Schütze

I de seneste uger har foredragsholderen dog måtte se mange af sine events blive udskudt. Og ligesom mange andre selvstændige, er det også noget, som vil sætte sine spor i regnskabet.

- Jeg har fået udskudt arrangementer for over en million. Men heldigvis er jeg født nordjyde og har altid sat tæring efter næring. Så jeg har en god slat på bunden og kommer ikke til at gå uden vand og brød de kommende måneder.

Hvem er Henrik 'Røde' Jensen? Henrik er født 22 april 1967 i Frederikshavn Han var rødhåret som barn. Deraf kommer navnet 'Røde' Han har to døtre Josefine og Laura på 12 og 10 år Han udlært i en virksomhed som solgte tilbehør til minke og rævefarme. Han havde sin første koncert i 1987 med en ung Thomas Helmig Han har blandt andet haft to pladeselskaber og været tourmanager for Johnny Madsen og Allan Olsen Han har holdt omkring 500 foredrag om sit liv og 'at drømme stort' Han fik et Gastric bypass i 2011 og tabte sig 95 kilo

Lars Høgh og Brian Laudrup var nøglen

Mange undrer sig nok over, hvordan en almindelig mand fra Frederikshavn kan skaffe så store personligheder til Danmark som Clinton og Obama. Ifølge Henrik 'Røde' Jensen er svaret meget simpelt: netværk, netværk, netværk.

- Mennesker interesserer mig, så når jeg møder folk på min vej, så holder jeg kontakten. På den måde har jeg bygget et stort netværk op.

To bekendtskaber som skulle vise sig at være særdeles behjælpelige, var Lars Høgh og Brian Laudrup. De var nemlig nøglen til Bill Clinton.

- Det var igennem Lars Høgh og Brian Laudrup at muligheden opstod. Jeg kan ikke sige mere, for så afslører jeg min forretningsmodel. Men hvis man så opfører sig ordentlig og leverer varen, så får man lov til igen - og på den måde kom Obama til Kolding.

De kommende verdensstjerner, nordjyden aktuelt arbejder på, skulle egentlig have været i efteråret 2020, men grundet coronakrisen er det hele rykket til 2021.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad er hemmeligheden bag alt den positivitet?



Selvom man måske udefra skulle synes, at det ser en smule sort ud at hedde Henrik 'Røde' i de her dage, med en virksomhed der taber penge og en behandlingskrævende mor, tager det ikke den positive indstilling fra nordjyden.

- Jeg besluttede for ni år siden at ligge mit liv 180 grader om. Jeg vejede førhen 190 kilo og var blevet en rigtig gnaven og sur mand. Mest på mig selv over at det havde fået lov til at komme så vidt.

Det er ikke første gang, at Henrik 'Røde' Jensen møder modgang i sit liv. En skilsmisse, konkurs og en benhård slankekur er det, der har formet den nu 53-årige eventmager.

Hver morgen og hver aften går eller løber Henrik 'Røde' Jensen en lang tur. Ellers bruger han også meget tid på sin terrasse, hvor han blandt andet læser bøger. Foto: René Schütze

En af hemmelighederne, som nordjyden også bruger i de her tider, er frisk luft og motion.

- Vi skal huske at komme ud - også i de her coronatider. Når jeg løber eller går hver morgen og aften, frigives alle endorfinerne i min krop og så sætter det hele apparatet i gang. Uden dem er jeg ikke kreativ.

- Mange ser mig lidt som en Ole Henriksen-type, griner nordjyden.

Selvom der er en lidt overdrevet optimisme over Henrik 'Røde' Jensen, når man taler med ham, er der også en bekymring.

- Selvfølgelig er jeg også bekymret. Jeg er bekymret for min mor og smittefaren. Jeg er også bekymret for min virksomhed. Har vi corona de næste mange år, holder jeg da heller ikke til det.

- Men bekymring skal simpelthen ikke overskygge min hverdag. Jeg har besluttet mig for at være glad. Man skal tro på pisset og forblive positiv.