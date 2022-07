Laveste ansøgertal i ti år

Det fik uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) til at spærre øjnene op, da han så ansøgertallet til de videregående uddannelser.

Det er nemlig det laveste i ti år.

I alt har 79.737 søgt om optagelse på en videregående uddannelse i år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tallet dækker over ansøgninger til de videregående uddannelser i både kvote 1 og kvote 2.

- Jeg vil gerne ønske rigtig god vind til de mange ansøgere. Der er færre end tidligere, men med verden åben efter corona og buldrende højkonjunktur tager mange unge en pause fra bøgerne, siger Jesper Petersen.

Han påpeger, at mange unge nu igen har fået mulighed for at rejse.

- Når det er sagt, kan jeg godt forstå, at man spærrer øjnene op, når man ser årets ansøgningstal. Det gjorde jeg også selv. Det er markant lavere end de seneste år. Men det er der heldigvis flere gode forklaringer på, når man dykker ned i tallene, siger han.

Det var i forvejen forventningen, at ansøgertallet i år ville være lavere end det har været de seneste år.

De skyldes blandt andet, at mange sidste år og forrige år fremrykkede deres uddannelsessøgning, fordi coronanedlukningen betød, at der var få muligheder for at rejse og arbejde.

- Det bidrog til rekordoptag i 2020 og 2021, hvilket omvendt betyder, at de ansøgere ikke er at finde i bunken i år. En slags coronaeffekt, der givetvis vil følge os i en årrække, siger vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Mikkel Leihardt.

Selv om faldet i antallet af ansøgere har været forventeligt, kalder underdirektør i Dansk Industri Mikkel Haarder det alligevel for trist.

- Vi havde forventet faldende søgning efter to år påvirket af corona, men det er både overraskende og ærgerligt, at tilbagegangen er så massiv, udtaler Mikkel Haarder i en skriftelig kommentar.

Han frygter, at det vil få konsekvenser for virksomheders vækst og innovation i fremtiden.