Laveste i otte år: Dét overrasker

Vi skal otte år tilbage for at se et lavere antal solgte huse i juni. Alligevel afslører tallene fra boligmarkedet en lille overraskelse

Antallet af solgte huse i juni måned er det laveste i otte år.

4018 huse fik nye ejere i juni, og det betyder, at vi skal tilbage til 2014 for at finde et lavere antal solgte huse for denne sommermåned, hvor vi normalt ser stor aktivitet på boligmarkedet.

Det viser tal var boligsiden.dk.

Ser man på ejerlejligheder, er der i juni solgt 1047. Her skal vi tilbage til 2011 for at finde en juni måned, hvor salget var lavere.

Èn overraskelse

Alligevel er der én ting, der overrasker.

Mens de fleste taler om, at boligmarkedet er ved at vende, og at boligpriserne dermed vil falde, så viserne tallene, at huspriserne steg med 0,4 procent fra maj til juni.

Det er godt nyt, mener Nordea Kredits chefanalytiker og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann til Finans.

- De seneste måneder har vi ledt efter dårlige nyheder, når statistikkerne bliver offentliggjort. Men selv om vi har ledt med lys og lygte, er der stadig flere gode nyheder end dårlige, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann til mediet.

Markedet vender

De stigende renter har dog haft en klar konsekvens for boligmarkedet. Kigger vi på det samlede salg af parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse, så er det faldet med 36 procent i år, og niveauet ligger nu på det laveste siden 2016.

Generelt er antallet af solgte ejendomme en god indikator for, hvordan boligmarkedet bevæger sig. Når der bliver solgt færre boliger, så er det grundet færre købere, og det resulterer i, at priserne bliver presset ned.

Omvendt ser vi, at boligpriserne stiger voldsomt i perioder, hvor køberne står i kø, som det var tilfældet for blot et år siden, hvor mange boliger blev solgt til mere end udbudsprisen.

