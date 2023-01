Laveste siden 1961: - Ingen lyst til at få børn

Kina har for første gang siden 1961 oplevet et fald i befolkningstallet. Faldet skyldes blandt andet en befolkning, der ikke vil have børn på grund af stress, pres og høje økonomiske omkostninger

1,4 milliarder mennesker lyder ikke som lidt.

Men ved at dykke ned i marginalerne, så står det klart. 2022 var året, hvor det kinesiske befolkningstal faldt med 850 tusinde, det største fald i antal kinesere siden 1961. Det skriver The Guardian.

Og det er der en rigtig god grund til.

Foto: STR/Ritzau Scanpix

Blandt de unge kinesere, der burde have lyst til at få børn og skabe familie, hersker ikke en lyst i landet til at få børn. Det faldende befolkningstal er dog ikke en overraskelse, ifølge Kinaekspert ved Aarhus Universitet (AU), Mette Thunø er det faktisk et forventet problem, der kommer til at ramme den kinesiske økonomi.

-Det er faktisk ikke noget nyt, rettere er det noget, vi nærmest kunne forudse, at der bliver færre og færre kinesere, siger Mette Thunø til Ekstra Bladet.

-Det er et stort kinesisk samfundsproblem, for Kinas arbejdsstyrke står til at blive reduceret betragteligt, hvis tendensen fortsætter. Hvilket kommer til at få stor indflydelse på arbejdsudbuddet, for der vil færre hænder til at påtage sig arbejde.

-Hvilket står til at hæmme Kinas økonomiske vækst.

Men hvorfor vil de unge kinesere ikke fejre deres kærlighed ved at sætte et barn i verden?

Det vil de ikke, fordi de ikke byde de børn, det Kina, de står til at blive født ind i.

Forskning viser nemlig, at kineserne ikke vil skabe familie i landet, hvis samfundsmodel er skabt til at presse sin befolkning til det yderste. Nærmest fra den dag de er født, til den dag de er i graven.

- Det skyldes blandt andet, at der er mange unge par, der slet ikke har lyst til at få børn i Kina, fordi det er for stor en mundfuld under de nuværende samfundsvilkår

- Især på grund af samfundspresset, forældretitlen er forbundet med store økonomiske udfordringer og meget samfundspres og stress, fortæller Kinaekspert ved AU Mette Thunø til Ekstra Bladet.

- - Allerede fra børnehaven mærker børn og forældre en stærk tendens til at børnene skal præstere og helst bedre end alle andre børn, så børnene skal gå i gode skoler og helst også modtage ekstraundervisning – det koster alt sammen.

- Så er det også meget dyrt at etablere sig som ny familie i Kina – især i byerne

- Udover en lejlighed, der skal finansieres, så er der også store skoleudgifter, som finansieres af et 9-21 arbejde i byerne seks dage om ugen – samtidig med at man skal være forælder.

Sidste år faldt fødselsraten til 6.77 fødsler per 1,000 mennesker fra 7.52 i 2021. Samtidig klokkede landede også sin højeste dødsrate siden 1976.