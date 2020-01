Lavprisselskab stopper flyvninger over Iran og Irak

Det dødelige flystyrt i Iran onsdag morgen får nu konsekvenser for passagerer, der flyver med det norske lavprisselskab Norwegian.

Flyselskabet har valgt at stoppe alle flyvninger over Iran og Irak, hvor der for nylig har været angreb på en amerikansk militær base.

Det oplyser Norwegian til Ekstra Bladet.

- Vi har omlagt ruterne, så vi ikke længere flyver over Irak og Iran, men over andre lande. Det gør vi, fordi sikkerheden har højeste prioritet, fortæller kommunikationschef Andreas Hjørnholm.

Helt konkret gælder det ruterne København-Dubai, Stockholm-Dubai og Oslo-Dubai.

- Vi kender ikke tidsfristen, men følger situationen nøje, oplyser Andreas Hjørnholm.

De nye ruter vil tage en time længere, men berører ellers ikke passagererne.

Se også: Iran inviterer Boeing til at efterforske flystyrt

Beslutningen kommer, efter at et ukrainsk passagerfly onsdag morgen styrtede ned nær den iranske hovedstad, Teheran.

167 mennesker omkom i flystyrtet, heraf mange canadiere, briter og svenskere.

Både den britiske premierminister, Boris Johnson, og den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har udtalt, at flyet styrtede ned, efter at være blevet ramt af en eller flere raketter fra iransk jord. Det viser efterretninger, siger de.

Iran har afvist alle anklager.

Repræsentanternes Hus stemmer for at begrænse Trumps magt