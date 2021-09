Lavt antal testede besværliggør pandemiovervågning

Antallet af daglige test for covid-19 har været markant faldende det seneste stykke tid.

Det besværliggør overvågningen af coronapandemien, fortæller Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut, som også understreger, at man bliver nødt til kigge på andre tal.

- Vi går ind i en periode, hvor vi igen skal følge flere forskellige indikatorer, da vi ikke kun kan følge pandemien på baggrund af de daglige smittetal.

- Og når vi kigger på antallet af nye daglige smittetilfælde, bliver vi nødt til at holde øje med positivprocenten, som viser andelen af testede, der bliver smittet.

I juli var der dage, hvor over 100.000 test blev foretaget. I starten af september nåede tallet på 60.000 daglige test.

Mandag registrerede man omkring 26.000 daglige test.

Ifølge Tyra Grove Krause skyldes færre antal test blandt andet, at flere er blevet vaccineret.

- Det skyldes et lavt smittetryk, og at man er stoppet med at foretage screeningstest.

- Der sker naturligvis også et fald i takt med, at flere lader sig vaccinere.

Michael Bang Petersen, der er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, siger at der er to 'faktorer', der betyder, at 'folk er mindre opmærksomme på at blive testet, end de har været hidtil'.

- Når vi kigger på de data, som vi stadigvæk indsamler, så kan vi se, at der lige nu sker to ting, siger Petersen, der også er leder af Hope-projektet, som følger danskernes coronaholdninger og -adfærd.

- Det ene er, at vores bekymring falder i forhold til coronavirus, og for første gang under pandemien så er der under 40 procent af den danske befolkning, som opfatter coronavirus som en trussel.

- Og samtidig sker der en ret stor udvikling i forhold til vores sociale adfærd lige nu, som betyder, at vi i meget høj grad får en mere normal måde at omgås hinanden på.

Derudover er det, at coronapasset er udfaset 'formentlig en faktor på to måder' ifølge professoren.

- Dels at der er mindre incitament til at lade sig teste, men også at vi så og sige ikke bliver mindet om, at 'hov nu skal vi lige gå hen og teste os' siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver tirsdag på Twitter, at kontakttallet for coronavirus er opgjort til 0,7.

Han understreger, at der er større usikkerhed om tallet, fordi der bliver testet langt færre end tidligere, og at andre nøgletal vil komme i fokus.

Et af de nøgletal bliver antallet af indlæggelser, fortæller Tyra Grove Krause.

- Vaccinationsprogrammet er udrullet så effektivt, så det bliver især interessant at kigge på antallet af nye indlæggelser nu.

Antallet af indlæggelser har også været faldende den seneste måned.

For fjerde dag i træk lå antallet af indlagte tirsdag på under 100.

I slutningen af august var 147 mennesker indlagt med coronavirus.