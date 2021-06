Led i 30 timer: Afskaf vagtlæge-ordning!

For 10 år siden blev Michael Nedersøe fejldiagnosticeret af en vagtlæge. Nu er han borgmesterkandidat i Horsens og vil have vagtlægernes lønsystem ændret

Vagtlæger kan i flere danske regioner arbejde 67 dage i træk og samtidig tjene millioner af kroner, fordi de er akkordlønnede - uden at bryde nogen regler.

Men nu skal det være slut.

Det mener Michael Nedersøe, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Horsens byråd og borgmesterkandidat.

Michael Nedersøe har selv oplevet, hvad det kan betyde, når vagtlæger fejldiagnosticerer. For 10 år siden led han i 30 timer med en blindtarmsbetændelse, fordi vagtlægen ikke mente, det var en blindtarmsbetændelse, og i stedet rådede ham til at tage et par panodiler.

Patientklagenævnet afgjorde efterfølgende, at der var tale om en klar fejl.

- Jeg undrer mig meget over, at man ikke har gjort noget ved det lønsystem for lang tid siden, siger Michael Nedersøe i dag til Ekstra Bladet.

Allerede dengang kritiserede han akkordlønsordningen, der blandt andet betyder, at vagtlægerne får flere penge for at diagnosticere patienterne over telefonen, end de får for at henvise til konsultation.

- Jeg problematiserede det allerede dengang. Lægerne kan spekulere i ikke at henvise patienter til konsultation for at tjene flere penge. Sådan en form for akkordløn er jo ikke optimal, hvis den går ud over borgernes helbred, siger Michael Nedersøe.

Flere fejl

Michael Nedersøe mener ikke, at det er tilfældigt, at han for 10 år siden blev fejldiagnosticeret, mens han led af blindtarmsbetændelse.

De vagtlæger, der arbejder fuldtid og ikke er praktiserende læge ved siden af, er ikke underlagt arbejdsmiljøregler, og dermed er der ingen grænse for, hvor meget de må arbejde.

- Det øger risikoen for at lave fejl. Jeg er chauffør ved siden af mit arbejde som politiker. Der er hviletider, og hvis ikke vi overholder dem, så er vi til fare for andre i trafikken. Der burde være hvileperiode for læger, lyder den klare melding.

- Det kan ikke være rigtigt, at man kan arbejde i døgndrift uden at lave fejl. Ens dømmekraft bliver jo dårligere, siger Michael Nedersøe.

Skal tages op i Folketinget

Michael Nedersøe, der er lokalpolitiker, har allerede orienteret partiets sundhedsordfører på Christiansborg, Liselott Blixt (DF).

- Det skal tages op i Folketinget. Liselott Blixt er allerede inde i sagen. Hun er orienteret om, at hun godt kan bruge min case.

Hvor optimistisk er du i forhold til, at der vil ske noget på området. Der er jo ikke sket noget i de 10 år, efter du selv blev fejldiagnosticeret? Det er vel også regionerne, der har vedtaget ordningen?

- Selvfølgelig kan der gøres noget politisk. Vi kan sætte arbejdsregler op, som man gør mange andre steder. Dengang for 10 år siden havde jeg ikke engang tænkt over at gå ind i politik. Jeg undrer mig over, at der ikke er sket noget i over 10 år, men jeg har en forhåbning om, at politikerne gør noget ved det nu, siger Michael Nedersøe.